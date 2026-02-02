號誌故障警到場交管 護行車及用路人安全

圖說：基隆市第一分局延平街派出所警員白宸與、吳侑融。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局延平街派出所警員白宸與、吳侑融於115年1月31日上午接獲民眾報案稱仁ㄧ、愛五路口之交通號誌故障，有交通堵塞情形，警方獲報後立即趕赴現場。

警方到場查看發現該路口號誌未正常運作，於是立即聯繫交管處相關單位到場查處，交管處工程人員到場表示，號誌故障因天氣寒冷電箱內有小動物聚集避冬，所以造成號誌故障，交管處工程人員先行改成閃紅燈號誌，因仁一路路口車流較多，警方立即於現場疏導交通，避免事故發生，並待號誌恢復正常後始解除管制。

基隆市警察局第一分局呼籲市民朋友，如遇有交通號誌故障，請撥打110報案專線或1999市民熱線通報電話，警方會立即派員到場疏導交通，以預防交通事故發生，保障市民安全。