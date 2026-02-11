號誌維修24小時待命 新北春節順行過好年！

《圖說》新北市號誌維修作業。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市交通局交控中心及交通號誌維修小組為維護用路人安全與順暢，於春節連假期間24小時輪值待命；民眾若發現交通號誌故障，可撥打0800-090-234免費通報專線，交通局會盡快派員處理。

《圖說》新北市號誌維修免費專線。〈交通局提供〉

交通局專門委員林昭賢表示，新北市目前全市計有4,200處交通號誌、459處CCTV監控攝影機，以及121處資訊可變標誌(CMS)，在春節連假前即加強設施巡檢及維護；另外，交控中心平均每日接獲約30件民眾通報號誌故障案件，往年春節連假期間平均每日則仍有5-10件通報案件。

《圖說》交控中心接獲通報會盡速派員處理。〈交通局提供〉

他說，交控中心在春節連假期間仍24小時監控市區及風景區交通路況和車流情形，並與高速公路局及公路局交控中心保持聯繫，於CMS和警廣、新北即時交通資訊網即時發布市境內路況資訊，請開車民眾多加留意。交通號誌維修小組也會24小時輪值待命，一接獲通報會盡速派員處理，提供民眾交通安全、順暢的春節假期