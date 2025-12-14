虧大了 拒付15元車資被依社維法罰千元 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

蔡姓男子由正義車站搭乘台鐵區間車到高雄車站，卻拒付僅15元的票價，被鐵路警察局高雄分局依違反社維法移送裁罰，高雄地方法院高雄簡易庭審理後，裁罰1000元，蔡男虧大了，因逃票被罰近票價66倍的罰鍰。可抗告。

蔡姓男子是於11月11日9時許由台鐵公司正義車站進站，搭乘區間車途經科工館車站、民族車站抵達高雄車站，蔡男在高雄車站欲出站時，經高雄車站站務員確認蔡男無票乘車，勸阻被移送人依規定補票，遭蔡男以沒錢為由拒絕補票，站務員報警處理，鐵路警察局高雄分局認蔡男違反社會秩序維護法規定，移送高雄簡易庭裁處。

廣告 廣告

蔡男在警詢時就自白，更有陳姓證人的證述及鐵公司正義車站、高雄車站之進出站閘門及月台監視器錄影畫面擷圖照片4張。法官審理認為，蔡男所為係無票擅自搭乘公共交通工具，不照章補票，符合社會秩序維護法第69條第2款「無票或不依定價擅自搭乘公共交通工具或進入遊樂場所，不聽勸阻或不照章補票或補價者」的構成要件，可處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰。

法官審酌蔡男妨害公共秩序之程度，兼衡其行為之動機、目的、手段、違反之程度及所生之危害等一切情狀，裁罰1000元罰鍰。

照片來源：AI生成

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取法庭直播 柯文哲抗告遭高院駁回

假代購真借貸 中纖公司負責人300萬元交保

【文章轉載請註明出處】