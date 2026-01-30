虧妻者百財不入！這4生肖男「聽老婆話」才會有錢，猴男越寵妻福運更旺，「這位」婚姻同心才能聚財～

俗話說「虧妻者百財不入」所謂虧妻，並不單指對伴侶刻薄，而是忽視另一半的付出、輕視她的建議，甚至在關鍵決策時一意孤行。許多男人在婚前風生水起，婚後卻財運下滑、事業卡關，往往不是能力出了問題，而是家庭能量失衡。從生肖特質來看，有些生肖男天生衝動、自我或好面子，更需要另一半幫忙穩住方向。一旦不聽老婆的話，財運就像漏水的桶子，再怎麼賺都留不住；反之，願意尊重與配合，反而能一路旺到底！

聽老婆話才能風生水起1.生肖虎男

圖片來源：IG@jtbcdrama

屬虎的男人天生霸氣強勢，行動力十足，也很有衝鋒陷陣的本事，但最大的問題就在於「太相信自己」。在婚姻中，虎男容易把老婆的提醒當成潑冷水，尤其在投資、轉職或重大決策時，常因一時衝動而忽略風險。事實上，虎男的老婆往往是那個看得更遠、算得更細的人。若虎男願意放下面子，聽進另一半的意見，衝勁加上理性，財運自然一路放大；反之，一意孤行、逞強好勝，往往賺得快、賠得也快，最後只剩壓力和後悔。

聽老婆話才能風生水起2.生肖馬男

圖片來源：IG@jtbcdrama

屬馬的男人熱愛自由、不喜被管，談戀愛時浪漫奔放，但進入婚姻後，若仍抱持「我說了算」的心態，財運往往開始走下坡。馬男在花錢與人生規劃上，容易隨興而為，對長期累積與風險控管較不在意，而老婆的嘮叨與提醒，其實正是補足他最大弱點的關鍵。如果馬男願意接受另一半在金錢與生活上的規畫，學會為家庭停下腳步，反而能讓原本不穩定的收入逐漸轉為長期財富。否則只顧自己開心，最後往往是錢包先受不了。

聽老婆話才能風生水起3.生肖龍男

圖片來源：IG@jtbcdrama

屬龍的男人自尊心強、野心大，總覺得自己注定要做大事，也因此特別容易忽略身邊最親近的聲音。龍男的老婆，往往不是要限制他，而是提醒他「什麼時候該收、什麼時候該等」。可惜不少龍男聽不進逆耳忠言，結果在事業擴張或財務布局上過度冒進，導致資金斷裂或人脈反噬。當龍男願意尊重另一半的判斷，等於替自己的王者之路多了一層保護網，財運自然更穩、更長久；反之，若執意獨斷，輸掉的往往不只是一筆錢。

聽老婆話才能風生水起4.生肖猴男

圖片來源：IG@jtbcdrama

屬猴的男人反應快、點子多，腦筋動得比誰都快，但也因此容易三心二意、見異思遷。在財務與事業上，猴男常同時抓太多機會，卻忽略現實執行層面的細節，而老婆的角色，正是那個幫他把想法落地的人。若猴男嫌另一半囉唆、不願配合，往往會因決策過快、判斷失準而錯失真正的財運。當他願意聽老婆的話，收斂分心，把聰明用在對的地方，反而能把零散機會變成穩定收入，真正做到風生水起。

