虧損品牌還能救？鴻海併納智捷 布局「最後一哩路」補上關鍵拼圖！
近期盛傳鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）擬進一步整合納智捷（Luxgen），納智捷是裕隆（2201）旗下的汽車品牌，長期虧損嚴重，光是去（2025）年前3季累計虧損就達台幣2.49億元，雖然因為n7車款的推出，全年達損益平衡，但回顧近5年財報仍多為負值。
整併爭議升溫中 品牌價值受檢視
因此，許多投資人對於這場整併案，格外關切納智捷是否仍具「品牌價值」，甚至質疑鴻海可能接下燙手山芋。事實上，從產業戰略的高度審視，這應是鴻海完善電動車布局中，相當關鍵的一塊拼圖，因為鴻海追求的重點是「商業模式的完整性」。
為什麼這麼說呢？對於新進車廠而言，從0開始建立銷售據點與培訓維修技師，是高門檻的時間成本，納智捷雖背負過往品牌包袱，但它在全台擁有20多個實體據點，也有成熟的服務體系，恰好能為鴻海填補「製造」以外的缺口，取得現成的銷售基礎。
通路體系補缺口 量產交付成關鍵
回顧鴻海過往的造車之路，從美國菲斯克（Fisker）到Lordstown的量產受挫，始終缺乏成功案例。此次整合納智捷，n7、n5以及Model B將成為鴻海展示量產與交付能力的重要作品。鴻海除了能夠修復過去海外合作失敗的信譽缺口，也奠定了2026年進軍大洋洲、北美市場的重要基礎。
