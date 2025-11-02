虧損連連！地震、天災疑慮不斷 花蓮-香港直飛航線「這日起」收攤
即時中心／林耿郁報導
花蓮直飛香港航線即將走入歷史；縣府觀光處證實，香港快運航空上半年虧損約5億港元（約19.8億新台幣），決定自2026年1月4日起停止營運這趟航班。縣府對此表示惋惜，未來將持續拓展其他國家的直飛航線。
不堪虧損！花蓮觀光處指出，香港快運原訂於本（11）月24日，終止花蓮航線營運。縣府獲悉後第一時間派員赴港協商，爭取將每週4趟航班縮減為3班繼續營運，同時提出補貼、行銷推廣方案，讓航班短暫重新開放訂位。
然而，10月31日香港快運總部內部評估後，認為香港旅客對花蓮地震、天災疑慮未解，整體營運效益難以改善，最終仍決定明（2026）年1月4日起，正式結束直飛花蓮。
花蓮縣政府觀光處指出，「花香線」自去（2024）年12月復航以來，一直是東部地區連結國際市場的重要門戶，停航將對花蓮旅宿、觀光業者造成嚴重打擊。
縣府強調，未來將積極尋找其他航空公司合作，開拓國際旅客市場。
雖然香港航線即將走入歷史，但南韓仁川-花蓮間的定期航線，將於11月13日啟航，縣府寄望其成為新的國際旅客入口，並持續推動日本、馬來西亞等潛力航線，擴大花蓮國際觀光版圖。
花蓮-香港航線即將再度走入歷史。（圖／民視新聞資料照）
原文出處：快新聞／虧損連連！地震、天災疑慮不斷 花蓮-香港直飛航線「這日起」收攤
立院三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」 經費上限300億
花東出「鏟」的幸福！旅宿1+1幸福專案暖心登場
花蓮光復堰塞湖溢流19死! 徐榛蔚:國家必須負責
