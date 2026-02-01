虧損10幾億照領高薪？2科技大廠董座拿近380萬居冠亞 21家「未共體時艱」公司排行曝光

上市櫃公司「董事酬金」與公司績效的連動性成為市場熱議焦點，特別是當企業面臨鉅額虧損時，決策高層董事是否落實「與股東共體時艱」，成為投資人檢視公司治理的重要指標。對此，粉專科技工作講在臉書發文秀出圖表，稅後虧損超過新台幣10億元的上市公司共計21家，面對營運逆風，不少公司的董事酬金依然維持在高水準，其中這家晶圓代工廠虧損最為嚴重，董事薪酬仍破200萬。​

根據粉專科技工作講秀出圖表資料顯示，2024年稅後虧損超過新台幣10億元的上市公司共計21家，然而，數據顯示，儘管面對營運逆風，不少公司的董事酬金依然維持在高水準，其中前9名的平均董事酬金更是全數突破100萬元大關。

宏達電、友達虧逾30億 董事均薪近380萬居冠

在這份被市場戲稱為「共體時艱指標」的榜單中，宏達電（2498） 與 友達（2409） 兩大科技大廠格外引人注目，堪稱此次的「高薪雙冠王」。數據顯示，宏達電2024年稅後虧損約34.1億元，友達虧損則約30.6億元。在虧損皆超過30億元的情況下，兩家公司的平均每位董事酬金卻雙雙逼近380萬元。宏達電以平均379.8萬元位居榜首，友達則以379.3萬元緊追在後。在巨額虧損的背景下，董事仍領取如此高額的酬勞。

力積電慘賠67.7億 董事照領218萬

若以虧損規模來看，晶圓代工廠力積電（6770） 是這21家公司中虧損最為嚴重的企業，年度稅後虧損高達67.7億元。然而，其董事平均酬金並未因此大幅縮水，仍超過218萬元，排名第三。這意味著即便公司大虧近70億，決策層的個人平均薪酬仍維持在200萬以上的高檔水位。

傳產龍頭也上榜 台塑、國際中橡入列

除了科技業，傳產龍頭台塑（1301） 也出現在這份名單中。台塑2024年稅後虧損約12.3億元，平均每位董事酬金約197萬元，排名第四。國際中橡（2104） 則在虧損27.1億元的情況下，發放平均172萬元的董事酬金，位居第五。

市場分析指出，董事酬金雖通常與前一年獲利掛鉤或包含固定薪資，但當企業面臨超過10億元的巨額虧損，股東需承擔股價下跌與無股息可領的雙重損失時，若董事會成員仍領取高於業界平均的優渥酬金，恐難以說服投資大眾，也將成為今年股東會上小股東砲火猛烈的質詢焦點。

