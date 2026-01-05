虧爛！手機載具少做一動作 恐錯失一夜致富的機會

現在外出消費，大家都知道要刷載具而不是拿發票，不過最近有熱心網友就分享，原來在App Store上買東西，載具App不會幫你自動對獎，而是要多做一些步驟才行，這也讓他多賺了700元。

一名網友在Threads上分享，App Store發票不會自動對獎，如果有在Netflix 、Spotify、遊戲、iCloud等地方進行消費，不代表自動對獎，他透露，去年7-8月期的發票有一張沒人領的千萬發票，就是大家沒去注意到的消費，而兌獎日期也已經在昨天截止。

原PO也分享，先下載財政部的「統一發票對獎」，輸入自己的載具，接著點選「新增載具」-選「跨境電商電子郵件」，這要輸入用戶apple帳號的電子郵件，之後再打開App，就會看到你先前消費時的發票。

原PO透露，自己歸戶完成後，該期發票直接中了700元，他說：「希望千萬大獎能到大家手上！哪怕只是幾百塊的獎項也可以。」

