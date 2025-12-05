虧爛！老爸借公司600萬沒還 子女漏報這筆「隱形遺產」慘被罰爆！

財經中心／師瑞德報導

股東生前借款給公司，若至死亡時仍未償還，該筆款項即為應收債權，依法須併入遺產總額。財政部北區國稅局提醒，申報遺產稅時應查明公司資產負債表「股東往來」或應付帳款等科目，若漏報恐面臨補稅與罰鍰風險。建議主動調閱財報，完整申報以免觸法。（示意圖/ PIXABAY）

財政部北區國稅局提醒民眾，辦理遺產稅申報時，除了應如實申報被繼承人持有的股權投資外，也應留意是否存在「股東往來」等帳列為債權的公司帳目。若被繼承人生前曾將個人資金借予所投資的公司，但至死亡時仍未償還，該筆借款應視為債權財產，依法併入遺產總額一併申報。

國稅局指出，依據《遺產及贈與稅法》第4條第1項規定，凡被繼承人於死亡時遺有之債權，皆屬財產價值權利，應納入遺產總額中。實務上，公司帳冊中若在資產負債表的「股東往來」科目下出現貸方餘額，通常即代表股東對公司的應收款，屬於被繼承人的財產性債權。繼承人應調閱公司財報並查明死亡當日的餘額金額，依法辦理遺產稅申報。

廣告 廣告

舉例來說，甲君生前為A公司股東，經查該公司資產負債表中的「股東往來」科目明細，顯示甲君於死亡當日，公司尚欠其新臺幣600萬元。倘若繼承人在遺產稅申報時未列報這筆債權，未來經稅務機關查獲，除需補繳遺產稅外，還將依《遺產及贈與稅法》第45條規定處以罰鍰，得不償失。

北區國稅局呼籲，若被繼承人遺有未上市（櫃）公司的股權投資，繼承人除應取得公司當日股票評價資料外，也務必主動向公司調閱資產負債表及股東往來明細表，審慎查核是否存在應收債權，避免發生漏報遺產情形，導致補稅與罰款。

如民眾對遺產稅申報仍有疑問，北區國稅局歡迎利用免費諮詢服務專線 0800-000321，將由專人提供協助與說明，協助民眾正確申報、依法節稅。

更多三立新聞網報導

滿街都是手搖飲！全台狂開1.6萬家「殺紅眼」 高雄、台南密度冠全台

錢變得不重要？打臉馬斯克 黃仁勳揭AI真正紅利：萬物免費

錢多到花不完！輝達狠砸百億擴大CUDA生態系 股東坐等股利大紅包

AI霸主也怕輸？黃仁勳：33年來「每天醒來都怕倒閉」 真相太催淚！

