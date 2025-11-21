虧10萬想停損 他壓力山大 網見持股勸： 別玩個股了





之前台股衝高時投資氣氛熱絡，近日回檔，又導致一些投資人壓力升高。有網友坦言，看到帳面上虧損已破十萬感到壓力大，貼出對帳單問前輩哪些持股該優先砍掉、哪些可以續抱。

該名網友在論壇Dcard以「尋求停損建議」為題發文，並貼出自己股票對帳單求助，從附圖可見，該網友持股相當分散，包括東元、中興電、華新、光寶科、凱美、漢翔、華晶科、神達與臻鼎-KY等，多數部位以一張為主，神達則持有兩張。各檔虧損約8%至近25%不等，其中華晶科帳面跌幅接近四分之一，臻鼎-KY與漢翔也各有逾一成八及一成六的虧損。總投入成本約82.5萬元、帳面虧損已達11萬3千多元、報酬率約負13.76%。

廣告 廣告

對於這樣的結果，他坦言資金得來不易，「（虧損）破十萬後覺得壓力好大想停損」，開始懷疑是否買太多檔、又多數買在相對高點，但也擔心賣出後股價反彈，不知該如何是好，請其他網友幫忙評估：「請問大家覺得哪幾隻最先砍掉會比較好？或是哪些可以再放？」

▼原PO坦言自己看到虧損破10萬後就覺得壓力很大，開始自我懷疑，但不知道該如何取捨，因此想徵詢網友們的建議。（示意圖／取自Pexels）



此貼文引發網友們熱議，有網友建議，原PO既然已經壓力已經大到發文求助，就應適度認賠出場，有人引用布頓 · 墨基爾的話：「如果你的配置不能讓你安穩入睡，就調整你的配置直到你能好好睡覺」，也有網友認為若是投資新手，心臟又不夠強的話，投資單純化比較穩妥：「新手持股五檔以內就好」、「最簡單的方法就是把賠最多的先砍掉」、「持股總類不宜過多，8～10%要停損，虧損從最重的開始砍，弄清楚要做什麼怎麼做再開始做，另外若沒能力做個別的股票操作，建議做指數型基金的投資（標準普爾500指數ETF）」，還有人指出對散戶而言，長期跟著市場報酬，比追逐熱門題材來得穩健：「不是專業操盤手就不要碰太多個股，直接買0050、標普500或高股息ETF即可」、「如果你不是投資專家，建議不要買個股，因為買個股前需要分析公司的未來發展，每天花好幾小時研究市場、並熟練各種分析工具，所以你的持股項目需要『全部』更換。 對散戶來說，最佳的投資法就是『指數化投資』，獲得市場報酬」、「心態撐不住就即早認賠收工吧，建議你買0050或是00935就好，成本各半丟也行」。

▼有網友認為，若是投資新手，還無法仔細研究市場與各家公司的未來發展時，跟著市場大盤會比追逐熱門話題投資個股更穩妥。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有網友認為原PO的持股公司大多體質不差，長期來看有獲利機會，建議原PO若短期內資金沒有急用，可以再撐一下，待大盤止穩再視情況調整：「幾乎都好公司啊，我是覺得不用動，畢竟我們都是小散戶，不是專業操盤手，經理人或大戶主力，能做的只有持有好公司的股票並持續買進，如果砍掉換別檔，不見的會賺回來甚至會繼續虧」、「急用錢才賣，不急就放著」、「穩定方向，思考長期價值，才是王道」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



股市創高仍虧百萬！ 他曬持股求健檢 網勸：打不贏就加入

不懂停損！ 她3檔股票慘虧20％ 網見「這支」勸：趕快逃

長線看來都是漲！他問「買股為何要停損」 網拋4數字全場抖