虧6.6億不怕！麻吉大哥另設倉位再出手 幸運數字曝光

藝人「麻吉大哥」黃立成近日玩加密貨幣成為幣圈熱門人物，昨（2）日以太幣（ETH）大漲7％，黃立成也回歸再次入場以太幣作多，他也在凌晨睽違發文。此外，加密貨幣分析帳號也發現了黃立成的幸運數字。

藝人「麻吉大哥」黃立成近日玩加密貨幣成為幣圈熱門人物，昨（2）日也回歸再次入場以太幣作多，並在凌晨睽違發文。（圖／翻攝黃立成臉書）

本月1日加密貨幣市場劇烈震盪，比特幣（BTC）、以太幣（ETH）均下跌。加密貨幣關注帳號「EyeOnChain」昨晚在X發文指出，黃立成也受到這波暴跌影響，虧損2128萬美元（約新台幣6.6億）。不過，黃立成又開設另一個倉位作多以太幣，兩個倉位號碼皆為「4588.8888」，這串數字被分析師視為黃立成的幸運數字。兩個倉位目前的總金額為1475萬美元（約新台幣4.6億）。

黃立成於今（3）日凌晨在X發文。（圖／翻攝@machibigbrother X）

黃立成也於今（3）日凌晨在X發文寫道：「The saga continues（故事仍在繼續）」，似乎想把失去的全數賺回，再次成為市場焦點。

