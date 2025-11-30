「虱目魚主題活動」再現安南四草大眾廟 南市府力邀民眾支持在地漁民
[Newtalk新聞] 「虱目魚香繞鯤鯓，旋而又入北汕尾」，繼11月16日(星期日)南市府農業局在北門區南鯤鯓代天府前廣場盛大舉辦「2025臺南虱目魚產業文化主題活動」開幕式之後，今(30)日選在安南區四草大眾廟辦理第二場產業文化活動，規劃虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等豐富的互動內容，串聯在地產業與文化觀光，從美食、知識到體驗，讓民眾在遊憩中了解虱目魚的產業價值，進而支持在地漁民。
臺南市長黃偉哲表示，虱目魚是臺南最具特色的漁產，400年來與府城的歷史文化互相結合，多元的料理方式充分展現了臺南人對美食的講究。2025虱目魚產業文化活動上次在南鯤鯓代天府開幕，這次來到古稱北汕尾的四草，本次市府特別邀請臺灣蔡虱目魚品牌的大家長-蔡明淵先生，提供虱目魚粥及虱目魚丸湯，與現場民眾一同分享，活動同時推出現場展售、食漁教育與飯店入菜等合作方式，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值，歡迎民眾前來體驗虱目魚的多重滋味。
臺南市農業局長李芳林表示，本次虱目魚產業文化活動有3大好康活動：
一、虱目魚特產市集邀請臺灣蔡虱目魚、第一漁權會合作社、和畝水產、本市漁業產銷班第19班等優質虱目魚商家現場展售，展售虱目魚粥、虱目魚香腸、虱目魚丸湯、虱目魚酥、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等，活動現場同時有「集點活動」，於「虱目魚特產市集」任一攤位消費成功即可獲得蓋章，湊滿2個章即可於兌換時段(11：30-12：30、13：30-14：30)憑章換取虱目魚粥或虱目魚丸湯一份。
二、食漁教育體驗則邀請和畝水產漁青涂欣儀現場帶來虱目魚摺紙 DIY 與創意彩繪，讓小朋友在實際製作中觀察魚體外型，感受漁村文化與美感創作的結合，並透過基本的虱目魚小知識教育向民眾介紹虱目魚外型特色、生活環境與在地養殖文化，完成所有活動的小朋友，可以把自己完成的虱目魚摺紙作品帶回家。
三、台江觀光船遊程報名成功後就能以100元報名費參加四草大眾廟台江觀光船遊程並獲得面額50元市集劵1張，市集劵能在虱目魚特產市集使用，整體活動「有食閣有掠」，現場參與民眾反應熱烈。
除主題活動外，南市府與臺南市農會攜手臺南台糖長榮酒店、老爺行旅、臺南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動時間自11月16日起至12月15日止，民眾可於期間內至5家飯店消費，大啖虱目魚料理。
