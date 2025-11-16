「虱目魚主題活動」南鯤鯓代天府登場 黃偉哲邀民眾支持在地漁民、品嚐海味招牌
記者許旗成/台南報導
為推廣台南在地漁業品牌、擦亮「虱目魚王國」的招牌，台南市政府農業局今（16）日在北門區南鯤鯓代天府前廣場盛大舉辦「2025臺南虱目魚產業文化主題活動」，以市集展售、體驗教學與文化互動方式呈現虱目魚產業的多元面貌。活動現場規劃虱目魚特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪等豐富的活動，讓民眾在玩樂、認識與品嚐中更了解虱目魚對臺南漁村的文化與經濟意義。
台南市長黃偉哲表示，虱目魚可說是全身都是寶，魚皮、魚肉、魚腸、魚肚都十分受歡迎，早期不僅是台南西部沿海許多民眾及漁民的生計來源，也是重要的營養來源，除了營養價值豐富，經過大廚的料理，口感也極佳。過去因虱目魚多刺而料理不易，但隨著加工技術提升，已能做到去刺、冷鏈保鮮，讓民眾下廚更方便，也提升市場競爭力。希望透過「2025臺南虱目魚產業文化主題活動現場」展售、食漁教育與飯店入菜等合作方式，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值，歡迎大家前來體驗虱目魚的多重滋味。
農業局長李芳林表示，本次虱市集邀請順慶海產、第一漁權會合作社、和畝水產等多家優質虱目魚品牌現場擺攤，推出虱目魚粥、虱目魚香腸、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等特色商品，歡迎民眾前來選購；活動現場同時有「集點活動」，於「虱目魚特產市集」任一攤位消費成功即可獲得蓋章，湊滿2個章即可於兌換時段(粥：11：30-12：00、冰：14：00-14：30)憑章換取虱目魚粥或虱目魚冰一份。
食漁教育體驗則邀請穩芳行漁青陳芳婷現場帶來虱目魚摺紙體驗，向民眾介紹虱目魚的外型、習性與臺灣特有的魚塭文化，完成所有活動的小朋友，將頒發「虱目魚小小推廣大使」貼紙或證書，歡迎各位大小朋友前來體驗。立委林俊憲、陳亭妃服務處及各議員服務處等皆派員參與此次活動。
此外，市府亦攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動時間自11月16日起至12月15日止，民眾可於期間內至合作飯店品嚐融合創意與在地漁產的特色料理。
第二場虱目魚主題活動將於11月30日（星期日）在安南區四草大眾廟登場，內容同樣精彩，包括農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動，歡迎民眾踴躍參與，一起品味臺南專屬的虱目魚文化。
其他人也在看
臺南虱目魚產業文化活動南鯤鯓代天府登場力推在地漁業品牌
市長黃偉哲與南鯤鯓代天府董監事品嘗虱目魚料理，直呼美味，盛讚活動成功展現臺南漁業特色。（圖片提供／台南市政府)臺灣時報 ・ 19 小時前
台南助行銷虱目魚 攜手飯店合推特色料理
（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府今天在北門區舉辦虱目魚產業文化主題活動，規劃市集展售、體驗教學等項目，與多家飯店合作推動的「虱目魚入菜」也於今天展開，民眾可前往合作飯店品嚐特色料理。中央社 ・ 18 小時前
魚香繞鯤鯓！虱目魚節市集手作、料理辦桌 北門行銷台南味
台南有「虱目魚王國」美譽，現值虱目魚產季，台南市農業局今天（16日）在北門南鯤鯓代天府廟埕舉辦北門虱目魚節，推出特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪活動，串聯在地產業與文化觀光，從美食、知識到手作，讓民眾了解虱目魚的產業價值、支持在地漁民；北門區公所則推出「虱目魚香繞鯤鯓」平安宴，行銷虱自由時報 ・ 14 小時前
「八哥」猛啄店家新鮮豆腐！ 民眾嚇：與鳥共食
新北新店北新路二段，一間虱目魚店餐廳，廚房外放置的豆腐，被附近盤旋的八哥盯上，猛啄還輪流吃了好幾口，目擊民眾嚇壞直說，這難道沒有衛生食安的疑慮嗎? #新北新店#虱目魚店餐廳#八哥東森新聞影音 ・ 20 小時前
2蒙古女賊九份老街偷錢包 隔天圍觀火燒車被警認出落網
新北市九份老街日前發生竊案，日本旅客14日晚間向警方報案，指錢包疑在景點阿妹茶樓附近遭竊，警方調閱監視器後鎖定2名蒙古籍女子涉案，昨（15日）九份老街附近路段發生遊覽車火警，2涉案女子湊熱鬧時被警員認出並帶回警局，2人雖否認犯行，但被搜出新台幣、日圓、韓元，來源又交代不清，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。鏡新聞 ・ 16 小時前
大鬧大眾運輸工具 脫序行為擾人1／婦連兩天搭自強號占座 不聽勸被警抬下車
又有人大鬧台鐵列車。但看看這畫面，好像有點面熟。怎麼又是妳？這位55歲的劉姓婦人，昨天我們才為您報導過，他在前天因為占據他人座位、不願起身，被員警整個人扛下車。才事隔一天，他又故技重施。昨天再度霸佔別人的位置不走，在新竹火車站被員警拖下列車。鏡新聞 ・ 23 小時前
死命賴「對號座」不願補票 婦人連兩天大鬧自強號
死命賴「對號座」不願補票 婦人連兩天大鬧自強號EBC東森新聞 ・ 22 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆
入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
暌違109年！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，16日首站抵達鹽水區，台南市長黃偉哲親自到場接駕。此次特別由具深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，距上次相同形式的巡歷已相隔超過百年，成為難得一見的歷史性場景。中天新聞網 ・ 20 小時前
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀互傳媒 ・ 12 小時前
峨眉體驗自然好風光 十二寮休閒農業區慢漫生活節登場
新竹縣「2025慢漫生活節」於11月15、16日在峨眉鄉十二寮休閒農業區舉辦，除了結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒，今年更推出「定向尋寶贏黃金」驚喜活動，讓參與者在探索自然的同時，有機會把黃金獎品帶回家。十二寮休閒農業區辦理慢漫生活節活動，希望參與者從快節奏都市生活回歸自然與農村的緩慢節奏。期透過文化行動與體驗活動，讓人重新思考「慢」的價值，喚醒人們對自然、生命與土地的感受。現場集結超過30組友善耕作小農與設計職人，展售原生種相關茶飲、在地小食、循環再生商品與文創選物。農業處指出，活動以四大主軸展現十二寮的在地特色與永續理念，包含「原生種DIY體驗」透過桂竹筷手作、植物槌染等活動，親手感受土地的香氣與溫度。「定向尋寶活動（黃金挑戰）」以山林為地圖，結合自然教育與探索樂趣，有機會獲得黃金大獎。更多新聞推薦 ● 入秋最強冷空氣南下 週三、週四北部低溫12度台灣好新聞 ・ 1 天前
嚴家淦120歲冥誕紀念展登場 橫跨史料、數位與AI
社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會發布新聞稿指出，為紀念前總統嚴家淦誕辰120周年，上周五（14日）假國定古蹟自由之家舉辦紀念展，同步發表新書《靜波人生──嚴前總統家淦先生財經與施政言論選集》，並與臺北科技大學文化事業發展系、光陣三維科技公司，以及深耕文教基金會共同攜手策展，推出「3D文物數位典藏展」與「Chat C.K. YEN人工智慧互動系統」示範。嚴家淦......風傳媒 ・ 13 小時前
雲林兩萬志工齊聚大會師 趣味競賽激發熱力點燃城市暖力量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林兩萬志工的力量今（15）日在雲林縣立體育館匯聚，縣府社會處與雲林縣志願服務互傳媒 ・ 1 天前
點亮健康藍光 台中市衛生局響應世界糖尿病日健走守護健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為響應2025年聯合國「世界糖尿病日」，於東海大學陽光草坪舉辦由中 […]觀傳媒 ・ 16 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前