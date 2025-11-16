「虱目魚主題活動」南鯤鯓代天府登場 黃偉哲邀民眾支持在地漁民、品嚐海味招牌

記者許旗成/台南報導

為推廣台南在地漁業品牌、擦亮「虱目魚王國」的招牌，台南市政府農業局今（16）日在北門區南鯤鯓代天府前廣場盛大舉辦「2025臺南虱目魚產業文化主題活動」，以市集展售、體驗教學與文化互動方式呈現虱目魚產業的多元面貌。活動現場規劃虱目魚特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪等豐富的活動，讓民眾在玩樂、認識與品嚐中更了解虱目魚對臺南漁村的文化與經濟意義。





台南市長黃偉哲表示，虱目魚可說是全身都是寶，魚皮、魚肉、魚腸、魚肚都十分受歡迎，早期不僅是台南西部沿海許多民眾及漁民的生計來源，也是重要的營養來源，除了營養價值豐富，經過大廚的料理，口感也極佳。過去因虱目魚多刺而料理不易，但隨著加工技術提升，已能做到去刺、冷鏈保鮮，讓民眾下廚更方便，也提升市場競爭力。希望透過「2025臺南虱目魚產業文化主題活動現場」展售、食漁教育與飯店入菜等合作方式，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值，歡迎大家前來體驗虱目魚的多重滋味。

農業局長李芳林表示，本次虱市集邀請順慶海產、第一漁權會合作社、和畝水產等多家優質虱目魚品牌現場擺攤，推出虱目魚粥、虱目魚香腸、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等特色商品，歡迎民眾前來選購；活動現場同時有「集點活動」，於「虱目魚特產市集」任一攤位消費成功即可獲得蓋章，湊滿2個章即可於兌換時段(粥：11：30-12：00、冰：14：00-14：30)憑章換取虱目魚粥或虱目魚冰一份。

食漁教育體驗則邀請穩芳行漁青陳芳婷現場帶來虱目魚摺紙體驗，向民眾介紹虱目魚的外型、習性與臺灣特有的魚塭文化，完成所有活動的小朋友，將頒發「虱目魚小小推廣大使」貼紙或證書，歡迎各位大小朋友前來體驗。立委林俊憲、陳亭妃服務處及各議員服務處等皆派員參與此次活動。

此外，市府亦攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動時間自11月16日起至12月15日止，民眾可於期間內至合作飯店品嚐融合創意與在地漁產的特色料理。

第二場虱目魚主題活動將於11月30日（星期日）在安南區四草大眾廟登場，內容同樣精彩，包括農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動，歡迎民眾踴躍參與，一起品味臺南專屬的虱目魚文化。