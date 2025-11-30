虱目魚市集魅力 四草大眾廟再現

南市府農業局卅日於安南區四草大眾廟辦理第二場產業文化活動。（南市府農業局提供）

記者王勗∕台南報導

南市府農業局繼在北門區南鯤鯓代天府前廣場舉辦的虱目魚產業文化主題活動後，卅日再於安南區四草大眾廟辦理第二場，現場有虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等豐富內容，盼讓市民認識並體驗虱目魚的產業，進而支持地方漁業。

虱目魚是台南最具特色的漁產，此次虱目魚主題活動目的就是透過各式豐富體驗，串聯在地產業與文化觀光，讓民眾品嘗美食同時，也能從中了解台南漁業的價值。

市長黃偉哲表示，虱目魚四百年來的發展與府城的歷史文化密不可分，多元的料理方式充分展現了台南人對美食的講究。卅日於古稱北汕尾的四草辦理產業文化活動別具意義，此次也特別邀請台灣蔡虱目魚品牌推手蔡明淵，現場提供虱目魚粥及虱目魚丸湯。

現場設有展售攤位外，也利用食漁教育與飯店入菜等持續擴大美食版圖，盼能提升地方經濟與觀光價值，南市府農業局也希望更多民眾能體驗虱目魚的不同風貌。

南市府與南市農會也攜手在地台糖長榮酒店、老爺行旅、大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與維悅酒店推出各式虱目魚料理，截至十二月十五日止，也歡迎民眾至合作飯店品嘗虱目魚的百變滋味。