虱目魚粥像飯湯？米粒分明喝得到鮮味

有民眾到台南點虱目魚粥，發現湯裡面的米粒是粒粒分明。（圖／東森新聞）





有民眾到台南點虱目魚粥，發現湯裡面的米粒是粒粒分明，他懷疑的問，這真的是粥嗎？應該是飯湯吧。而不只台南，高雄的海產粥做法也是保留原來的米粒，不會像皮蛋瘦肉粥或是廣東粥一樣把米粒煮爛，因為業者說這樣不只吃得飽外，也可以喝到海鮮的清甜湯味。

有民眾在台南點了虱目魚粥，掐起來一看米粒粒粒分明，他很疑惑這是海產粥嗎？而台南的海產粥業者則展示，這是先把乾飯放進鍋裡，加高湯及海鮮煮熟。

記者vs.顧客：「（海產粥應該是什麼樣的型態），算飯湯型的，好吃的飯湯。」

顧客：「南部的人的話喜歡吃有點像飯湯，但跟一般吃到的廣東粥、皮蛋瘦肉粥是不一樣的。」

台南海產粥業者：「煮太爛的話，它就沒有飽足感，很容易就餓了，所以早期的人用這個方式傳承下來，做工作也比較有體力。」

而高雄業者的作法，則是乾飯盛在碗裡後，直接倒入煮好的海鮮湯。顧客：「北部喜歡吃稀飯，南部人會比較喜歡這種顆粒感的。」

高雄海產粥業者：「我是照母親做的方式下去做這樣。」

而台南的海產粥，因為把乾飯和海鮮一起煮，所以米粒較軟；而高雄的海產粥是把海鮮湯加在乾飯上，米粒更是分明，屬於飯湯的形式。這些都非北部熟悉，煮成米粒軟爛的海產粥。

而南部的煮法，除了較不容易飢餓外，還可以喝到湯頭。顧客：「台南的海鮮粥就是鮮味比較濃，比較有海鮮的清甜味。」

南北海產粥煮法不同，也讓民眾可以品嚐不同的美味。

