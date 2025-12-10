虱目魚飆漲創10年新高！養殖面積縮三成

虱目魚價格衝上10年新高！除了丹娜絲颱風重創魚塭外，加上養殖面積縮減，導致市場供應量大減，讓攤販、小吃業者無奈表示，僅能微幅反映成本，多數還是自己吸收。除了天災之外，這十年來漁電共生圈地，全台虱目魚養殖面積減少三分之一，加上飼料成本上漲、漁村青壯人口外流、都是關鍵，也讓「國民魚」的身價不再這麼親民。

虱目魚價格漲，餐廳業者說，漲幅多數自己吸收。（圖／TVBS）

虱目魚攤販老闆娘覺秀微，幽默地介紹著他們的工作，表示他們是做「分虱」而非「分屍」，專門將虱目魚分解成不同部位。她說她每天從晚上12點出門到市場，凌晨2點就開始殺魚處理，每天要處理近千條魚，將一條虱目魚切成好幾個區塊。覺秀微強調，虱目魚就像是黃金，全身上下都可以吃，包括富有膠質的魚皮、最肥美的魚肚、魚頭、魚骨和內臟等，攤位上有許多部位可以選擇。

然而，覺秀微表示近期虱目魚價格節節上漲，主要是因為颱風造成的損失。她解釋，颱風導致魚兒流失，養殖戶必須彌補損失而提高價格。她進一步說明，現在一箱20公斤的虱目魚價格，已達2200至2300元，一箱比以前上漲了200至300元，對他們來說這漲幅有點吃力，因為他們的售價不太能跟著調漲。

今年夏天，虱目魚價格衝上10年新高，主要是丹娜絲颱風侵台重創嘉南魚塭所致。有台南漁民指出，光是學甲區三慶里，就死傷20至30萬尾虱目魚成魚，市場上瞬間少了三至五成。產地價在8月更一度攀升到119.7元，創下近十年來夏季最高水準。雖然目前價格稍稍回穩，但仍較之前高一些。覺秀微也坦言，因為價格關係，銷量微微下滑，有些消費者會改買其他魚類或等替代品。

虱目魚價大幅攀升。（圖／AI生成）

知名虱目魚店老闆洪木根表示，虱目魚漲價很有感，主要是產量的問題。他提到台灣南部光電設施增加，許多漁民轉而經營光電，導致養殖的人越來越少。洪木根說明他們每公斤的成本貴了約10幾塊，但店裡的售價只做微調，其餘部分由店家自行吸收。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆解釋，今年上半年魚苗育成率不佳，加上風災影響，導致販運商和加工廠預期搶不到魚，因此開高價搶購，使價格上漲。他表示現在正值盛產季，魚價已回到較正常的狀態，目前虱目魚養殖較興盛的地方是在嘉義和台南，這兩地養殖的物種，最多的就是吳郭魚和虱目魚。

漁電共生政策，使虱目魚養殖面積減少3成。（圖／TVBS）

統計資料顯示，2016年台灣虱目魚養殖面積，曾達到高峰的1萬037公頃，但2020年出現明顯斷層，驟降至8706公頃，之後更一路下滑，2024年已減至6526公頃，等於減少三成面積。這種萎縮現象背後有多重因素，包括飼料成本上漲、漁村青壯人口外流、接班斷層惡化，以及漁電共生政策的推進。有漁民抗議光電板快速佔滿魚塭，台南養殖面積和十年前相比至少減少兩成。

針對漁電共生影響，侯彥隆認為這只是短時間現象，因為開發一個案場的施工期約2年，施工後政府要求「有魚才有電」，所以養殖量最終會補充回來。侯彥隆補充，雖然面積縮水，但目前總產量並未大幅下滑，較令人憂心的是飼料成本壓力，2022年就上調五次。

儘管目前虱目魚賺不到錢，但對台灣養殖產業仍不可或缺，因其免疫力強、管理容易且營養價值高，許多高齡漁民仍靠它維持生計。在店家吸收漲幅、銷量下滑的情況下，這條「國民魚」能否回歸親民價格，成為外界關注的重點。

