虱目魚「剖死10hrs」屍跳…里長嚇念祝禱文、放生：別再投胎！真相曝光

記者簡榮良／台南報導

肉像彈鋼琴一樣，一直抖顫！台南龍山里里長王文財買了10多尾虱目魚要做一夜干，從捕撈上岸、剖開清內臟、曝曬作業，前後至少超過10小時；不料，伸手翻面時卻發現魚屍在無風情況下，自主顫動「整條像心臟一樣狂跳」，見狀嚇得不敢吃，為虱目魚念祝禱文、放生：希望牠下輩子不要再投胎當魚。對此，養殖業者和專家有不同見解。

里長王文財買了10多尾虱目魚要做一夜干，從捕撈上岸、剖開清內臟、曝曬作業，前後至少超過10小時，卻發現魚屍自主顫動，嚇到不敢吃。（圖／翻攝畫面）

七股區龍山里長王文財日前買了10多尾虱目魚要做一夜干，虱目魚當天凌晨3時從魚塭被捕撈上岸，急速冷凍送往市場，王文財上午8時接手將整隻魚剖肚切開、清理內臟、抹鹽後放在陽光下風乾2小時；未料，伸手翻面時，竟然發現死魚還在跳動，「肉像彈鋼琴一樣，一直抖顫」，他立刻鬆手原地嚇傻。

「怎麼會這樣，都死透10多個小時了！」，難以解釋的現象越看越毛，王文財不敢吃，為牠念祝禱文後拿到附近大排回歸大自然，直言：「這次也不是故意要跟牠結什麼不好的因果，希望牠下輩子不要再投胎當魚」。

里長說，要翻面時，竟然發現死魚還在跳動，「肉像彈鋼琴一樣，一直抖顫」，立刻鬆手原地嚇傻。（圖／翻攝畫面）

對此，養殖業者李堂銘解釋這很常見，主因是魚在水中被電死後，立刻冷凍，神經沒有放鬆，曝曬太陽回溫，才會出現顫抖，屬於正常現象。反之整條魚切塊就不會有這種情況。

但國立台南海事養殖科主任宋晟銘認為，因已超過10小時，不太可能是中樞放電造成；反倒覺得可能是魚體內死亡後的化學反應，才會造成肌肉跳動。

養殖業者李堂銘解釋這很常見，主因是魚在水中被電死後，立刻冷凍，神經沒有放鬆，曝曬太陽回溫，才會出現顫抖。（圖／翻攝畫面）

他指出，生物死後，肌肉裡的鈣離子會失控亂跑，跑到肌動蛋白（細絲）和肌球蛋白（粗絲）的結合處，讓它們緊緊黏住，像兩條繩子用力拉扯，無法放鬆而持續收縮，這現象死後24小時都可能出現，不是靈異現象，種類也不侷限於魚隻，青蛙也會。

里長為虱目魚念祝禱文、放生：希望牠下輩子不要再投胎當魚。（圖／翻攝畫面）

