虹案高院法官視法制局報告如聖旨？背後水很深？

論壇中心／邱暐琪報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費，貪污部分獲判無罪，其中高等法院判決理由書指出，「立法院函覆認為公費助理費本質屬於立委補助費性質」。外界質疑高院法官郭豫珍參照立法院法制局的意見，極為罕見且不尋常。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中質疑，立法院法制局研究員寫的報告純屬他「個人立場」，高院的法官把會這份報告當成聖旨，難道是法官要法制局寫的？

王義川表示，立法院法制局裡的每一位研究人員寫的報告，上面都會特別註明「專題研究報告、本報告僅供委員參考」，表示它不代表立法院法制局的意見，更不代表立法院的意見，純屬研究人員的個人意見。

廣告 廣告

王義川指出，有非常多的作法、相關的人員，可以當作法官的判決參考依據，但這兩位法制局研究員以「個人立場」寫出的報告，卻被高院的法官當作判高虹安貪污無罪的重要依據，且時間點竟然是，今年二月，高院針對高虹安立委任內涉詐領助理費，認為《立法院組織法》有違明確性原則，裁定停審並聲請釋憲的隔月。王義川直言，高院的法官把會這份報告當成聖旨，而背後時間點為何如此湊巧？王義川質疑，這份報告是「法官要法制局研究人員寫的」？還是就這麼剛好，「釋憲被駁回、報告剛好寫完，法官就來索取」？背後恐怕不單純。

原文出處：巧？虹案高院提釋憲 隔月法制局出報告？義川質疑：法官要法制人員寫的？

更多民視新聞報導

陳水扁曾酸「這麼巧」！郭豫珍判高虹安涉貪無罪 扁燦案都經她手

高虹安二審撤銷貪污罪！律師舉「這3案例」批：見解異常且雙標

黃智賢痛批旗袍法官「貪官之友」 高虹安親自回應了

