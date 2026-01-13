虹橋里長李碧霞贈復巴 邱佩琳感謝善舉

基市仁愛區虹橋里里長李碧霞捐贈復康巴士，愛心不落人後，副市長邱佩琳特致贈感謝狀。（記者鄭紫薇攝）

▲基市仁愛區虹橋里里長李碧霞捐贈復康巴士，愛心不落人後，副市長邱佩琳特致贈感謝狀。（記者鄭紫薇攝）

基隆市仁愛區虹橋里里長李碧霞昨（13）日於市府前廣場捐贈包含內裝設備供120萬元的中華三菱得利卡復康巴士一輛給市府，副市長邱佩琳並致贈感謝狀，感念里長李碧霞的愛心與善行義舉，嘉惠基市的身障市民。

虹橋里長李碧霞非常感謝市政府有這麼好的一個管道，讓她有幸有這個機會來完成這一項任務並拋磚引玉，希望有更多有愛心的朋友們都能共襄義舉展現大愛精神。由於昨天也是她和已故夫婿的百日紀念，特別也把夫婿許振富遺愛人間的愛心，一起捐贈康復巴士，她盼望心有餘力的人都能夠一起來做這種善行善舉。里長李碧霞表示，舉手之勞幫助人是她一直在做的事，她會繼續幫助更多有需要幫助的人。

廣告 廣告

副市長邱佩琳在致詞時指出，她有先上網看李里長的資料，她用一生的生命來守護整個社區，很令人感動，不過，她覺得一個人的德性是最重要的，德性才可以留才給後代。其實在現場不只是看到捐贈復康巴士，所有看到的應該是里長李碧霞的精神，大家都應該該跟她學習。

邱佩琳表示，基隆市現共有30部復康巴士，市府於112年度開始年，因應復康巴士車隊中，車齡10年以上車輛共有15輛老舊車輛已占總車輛數1/2，為提升行車安全及服務品質，自112年度起積極接受民間捐贈復康巴士，並優先汰換老舊車輛。截至115年1月止收車14輛，車輛汰換率達百分之93.33。而目前洽談捐贈中車輛尚有一輛，預計115年度上半年汰換率可達百分百。

市府社會處表示，市府自113年度至今推動多項，復康巴士服務改革措施，並於114年度推動服務新制及建立線上單一申辦窗口，114年度服務趟次已自歷年18000趟次成長至23120趟次。115年度市府目標要讓服務趟次成長至36000趟次以上，讓更多市民能夠搭乘復康巴士；市民可透過線上申請或電話（客服專線:02-24680655）等方式申請。