虹膜檢測可查知體質與病灶 早調理
古人聲稱「上醫醫未病」，指的是中醫的最高明醫術能診斷出還未發生的疾病而加以治癒，現代西醫又如何？精研各類醫術的開業醫師謝琇芳表示，西方醫學近年來在虹膜學的進展之下，一樣可達到「上醫醫未病」的水準。
謝琇芳醫師表示，台灣已正式進入超高齡社會，需要人照顧的不健康餘命將近八年，這對病人及家屬都是沈重的經濟及精神上的負擔，是否有可能在疾病發生前提早知道，虹膜學給了我們肯定的答案。
同時也是臺灣國際虹膜醫學會理事長的謝琇芳醫師指出，虹膜檢測可以看出一個人先天體質強弱，不同器官腺體對疾病的抵抗力及自我修復力，腸胃道的消化力及吸收力，心血管疾病的風險，排除毒素的能力，毒素累積的情況。尤其是近年發現腸道菌叢失衡跟失智、憂鬱症、帕金森氏症、睡眠障礙有關。虹膜學早已從眼虹膜的輻射溝知道腸道的毒素會進入腦區。經由整體眼學的評估，可知體質的傾向，容易產生疾病的器官或發生的問題，而及早調理。
謝琇芳醫師說，人等於肉體（相當於手機的硬體）加能量（相當於手機的電池電量）加信息（相當於手機的APP）當細胞有能量，並在正確的信息指導下運作，一切完美配合，身體可以健康的運作並有自癒的能力。謝醫師說，現代的量子醫學結合了量子物理學、生物信息學、生物能量學的原理，掃描人體的電場、磁場、光譜等物理參數，以不同的顏色來表達當下各項指標的健康狀態，可運用於了解疾病的成因，調理體質及疾病的預防。檢測的指標有：生活的環境、電磁波的干擾、水、食物、睡眠、各器官、十二經絡、情緒、感染、環境污染、營養狀況。
謝醫師指出，虹膜有如命盤，量子檢測有如流年，善用這兩種檢測，可以適時介入避免疾病的發生。虹膜檢測及量子檢測都非侵入性，不須空腹，值得推廣。
