蚊子多到炸？小心這6處漏洞 網曝1年防護戰果「都癢了」

網友發現蚊子會透過抽油煙機鑽入家裡，便用濾網阻斷後，在Threads秀出一年的戰果。圖／翻攝自「kuroyume_jelly」Threads

蚊子總是多到讓人煩不勝煩嗎？明明紗窗沒有破洞，家裡的門窗也有記得關上，但每到睡覺時，耳邊卻總是傳來惱人的嗡嗡響聲。若是這樣，代表家裡仍有漏洞，答案可能就是廚房的吸油煙機！有網友分享堵上這漏洞的戰果，密密麻麻的蚊子讓人驚呼「好誇張阿」。

家中的蚊子增多，代表家裡有漏洞，一般能想到的可能是大門縫隙、廚房、有破洞的紗窗外，還有廚房抽油煙機、廁所換氣扇、排水孔這些地方可能被忽略了。過去就曾有網友在社群網站發文，表示發現蚊子從換氣扇飛入，希望廣大的網友提供解方，許多人建議可以加裝一層濾網，或是拋棄式浴帽包裹，來阻止蚊子的入侵。

這樣的發現也非偶然，有YouTuber因為家裡常常出現蚊子，懷疑是從抽油煙機通風管道飛入，於是使用排水孔過濾網來加固防護，一天之後拆開果然發現蚊子被濾網擋住，只是近期天氣轉冷變少才只有2隻，相信夏天能起到非常大的作用。

近日Threads上也有網友感到疑惑，明明家中紗窗沒有破洞，但家裡還是有非常多的蚊子？指出來源就是吸油煙機！並PO出一年下來的成果，可見蚊子密密麻麻的被隔離在濾網內，看起來相當驚人！有網友直呼「好想拿電蚊拍貼上去」、「好誇張啊！看得我都癢了」、「我的天！這麼可怕的嗎」；也有網友分享經驗，表示利用防油棉墊，也有人建議用排油煙機專用的逆止閥門來阻止蚊子入侵。



