蚊子「立冬」不冬眠 本土登革熱新北首列現跡

【健康醫療網／記者陳靖安報導】今(7)日就是農曆二十四節氣的「立冬」，隨著氣溫降低，萬物應該冬眠之際，因近期白天氣溫仍偏暖、又多降雨，環境仍可能有蚊蟲活動；新北市近期公布首例本土登革熱病例。如果多日出現頭暈、發燒，且全身痠痛症狀，可別輕忽這些疑似登革熱症狀，最好盡速就醫求診。

新北市新增首例本土登革熱病例

疾病管制署（下稱疾管署）5日公布新北市新增首例本土登革熱病例，居住新北市汐止區60多歲女性，10月下旬開始出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。

落實「巡、倒、清、刷」 斷絕蚊子孳生源

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計443萬餘例病例及3千餘例死亡，病例主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉、馬來西亞及中國近期疫情上升，另越南、孟加拉及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前天氣雖然已轉涼，惟白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍多有降雨，容易產生積水，成為蚊子產卵的溫床，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。

戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，噴灑於身上，降低蚊蟲叮咬風險。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

