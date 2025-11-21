蚯蚓大軍湧現！民眾嚇壞憂是地震前兆 農業處回應了

台東市黑森林公園，最近路面在清晨時出現大量蚯蚓，有民眾擔心會不會跟地震即將到來有關，農業處解釋，應該是因為日前下大雨和天氣變冷和地震沒有關聯。

滿滿的蚯蚓，讓當地民眾憂心是不是與地震有關連。圖／台視新聞

台東市黑森林公園柏油路面上，一條條細長的黑色蚯蚓蠕動，場面相當壯觀，尤其在清晨馬路上，蚯蚓的數量更多，讓人看了膽戰心驚。而密密麻麻的蚯蚓，讓不少到公園運動的居民能閃則閃，也有民眾開始擔心，蚯蚓大軍出沒會不會跟地震有關聯。

農業處指出，蚯蚓大軍出沒和地震沒關聯，農業處林務保育科長李志鵬解釋，「因為前一陣子有下過雨，可能是因為牠生存的環境，土壤的環境受到變化，蚯蚓一時不適應，然後就紛紛會跑出來」。

台東／劉麟祥、余孟潔、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

