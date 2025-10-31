「蚵仔煎洋芋片」身世揭曉！竟是日本口味 小編證實了

「蚵仔煎洋芋片」竟是日本口味。示意圖／Pixabay

前陣子在Threads上討論熱烈的新哏「蚵仔煎洋芋片」是全台暢銷零食，已經熱賣將近40年的時間。不過，「蚵仔煎洋芋片」口味到底是怎麼來的呢？有網友就為大家答疑解惑，說明華元食品當年在推出洋芋片時，口味其實是日本的「廣島燒」口味，但當時怕大家搞不清楚是什麼滋味，所以名稱才改為「蚵仔煎洋芋片」。

華元「蚵仔煎洋芋片」小編日前貼出一則舊聞，華元董事長郭耀鵬當初發現一款牛排口味的洋芋片非常熱銷，所以就想推出廣島燒口味的洋芋片，但是當年台灣民眾對廣島燒比較不瞭解，所以乾脆改名為家家戶戶都知道台灣小吃代表「蚵仔煎」口味，並說廣島燒口味和蚵仔煎口味其實十分相似，吃起來味道很像。

華元「蚵仔煎洋芋片」。圖／華元食品官網

網友看後紛紛留言表示「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「我就覺得吃起來明明超不像！」、「冷知識，孔雀香酥脆香魚口味，也沒有香魚在裡面」、「因為對甲殼類過敏一直不敢吃，所以原來成分不含蚵仔嗎」、「不管叫什麼他都好好吃」、「Huh？原來我其實是愛吃廣島燒嗎驚」、「這個身世讓我太吃驚了」、「真假啦，只好再去買一包吃看看了」、「我就想說到底哪裡像蚵仔煎」、「被騙了整整30年」、「難怪我明明不喜歡吃蚵仔煎，卻喜歡吃蚵仔煎洋芋片」。



