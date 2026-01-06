蚵仔被封「營養炸彈」吃錯反傷身！營養師：5至7顆剛好

營養師曾建銘指出，牡蠣雖富含鋅、鐵及維生素B12等營養素，但並非可以無限量攝取，建議一次食用5至7顆中型蚵仔即可，若患有痛風、腎臟病或高血脂，更應該淺嚐即止。

牡蠣雖富含鋅、鐵及維生素B12等營養素，建議一次食用5至7顆中型蚵仔即可。（示意圖／Pixabay）

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，許多民眾在自助餐看到肥美的蚵仔時，腦中都會浮現「今晚來補一下」的念頭，認為蚵仔是營養炸彈。他以營養師的角度分析，這句話雖然正確，但只對了一半，因為高效率營養不代表能夠無限量食用。

在料理方式的選擇上，曾建銘建議避免重油烹調。他表示，與其選擇重油重鹹的蚵仔煎或炸蚵酥，不如選擇清爽鮮甜的薑絲蚵仔湯。他比喻，「蚵仔是精華液，不是化妝水」，精華液只需幾滴就有效果，整罐倒下去反而會造成負擔。

若直接食用一整盤帶勾芡的蚵仔煎，雖然能補充到鋅，但膽固醇、鈉、油脂也會同時攝取過量。（圖／Photo AC）

曾建銘強調，若直接食用一整盤帶勾芡的蚵仔煎，雖然能補充到鋅，但膽固醇、鈉、油脂也會同時攝取過量。他指出，營養師眼中的一份蚵仔約為5至7顆中型蚵仔，這樣的份量就能補足優質蛋白質和可觀的鋅含量。

針對適合食用蚵仔的族群，曾建銘表示，特別適合食慾不佳吃不下飯的人，或者平日紅肉攝取量太少的缺鋅族群。不過，若本身有痛風、腎臟病或高血脂病史的民眾，則建議淺嚐即止，避免造成身體負擔。

