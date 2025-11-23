蚵嫂別憂！水試所推自動化牡蠣剝殼設備不搶工

國人消費牡蠣主要為牡蠣清肉，在雲嘉沿海地區的「千歲團」剝殼工，俗稱的「蚵嫂」是主要勞動力。水試所近期推廣自動化牡蠣剝殼設備，讓這些「蚵嫂」擔憂被搶了工作。水試所研究員接受央廣訪問表示，自動化設備反而有助台灣養蚵產業永續，且還能幫助「蚵嫂」們工作更加輕鬆。

台灣國內銷售牡蠣的型態，和其他國家帶殼販售不同，主要為清肉，也是為迎合大眾食用的方式。因此在雲嘉沿海地區，常可見一群「蚵嫂們」，拿著刀具剝牡蠣殼，但這些「蚵嫂們」都上了年紀，勞動力未來恐面臨短缺，也可能進一步影響產業發展。

農業部水產試驗所極力推廣國產牡蠣開殼自動化，從國外引進相關設備並導入超高壓加工技術。水產所此舉也讓不少「蚵嫂」們擔憂，呼籲政府沿海鄉下地方工作機會本來就不多，牡蠣開殼自動化只會讓工作機會流失。

水試所副研究員高翊峰受訪表示，「蚵嫂」們的擔憂，恐怕多餘了。他指出，因為「蚵嫂們」的年紀已大，但國內牡蠣產業要延續，因此才會引進省工省時的機械設備，讓產業得以永續，若產業無法延續，「蚵嫂」們未來也沒有工作機會。

高翊峰也指出，自動化牡蠣剝殼設備可減少約五分之四的人力，並非全然不需要人力，還是需要人工將牡蠣放到機器，並且將剝殼後的蚵倒出來，但減少了手部在挖蚵的危險性，且也避免污染，有助於食品安全。高翊峰說：『(原音)所以如果說就是為了「蚵嫂」的衛生安全也好，或者對她們生理上，就職業安全、勞工安全上的考量，我們就會想那國外有這樣的一個省工省人的一些機械設備的導入來協助開殼的加工產業，也許不管是對加工的業者，或是對這些現在從事剝殼的這些蚵嫂，都是一種幫助。』

高翊峰也指出，目前「蚵嫂們」剝一斤蚵肉才新台幣30至50元不等，但引進了設備，就不需要花費這麼大的力氣，只需坐在機器前面操作即可。不過，目前國內無法普及的原因，主要還是機器設備費用高昂，55公升與525公升工廠級生產線投資成本分別約3700萬元及9300萬元。

不過，根據水試所的估算，雖然初期投入的成本高，但隨著自動化規模化生產，人工開殼的單位生產成本可由每公斤約158元降至147元，另外，機器也可以用於剝蝦仁以及製作醃漬的水產品等，相當多元。