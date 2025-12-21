蚵子寮漁港違法垂釣還破壞碼頭 高市海洋局這樣做

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣號稱有逾百萬釣客，成為重要休閒及產業，但少數釣客不守法，引發爭議。12月19日晚間就有多名釣客在高雄市蚵子寮漁港加冰碼頭違法垂釣，並有人惡意破壞碼頭設置垂釣立架，影響漁船靠泊安全，對港區作業秩序影響甚大。

不過，由於漁港法規定要先勸導，不配合才開罰，且破壞碼頭行為非現行犯，海巡署接受海洋局通報前往勸導後，釣客就離開，且非海巡署職權，只是協助，所以無法開罰。至於碼頭鋪面被破壞產生坑洞，海洋局表示，將全面巡檢填封孔洞，以維持漁民上下船安全。

廣告 廣告

海洋局指出，將不定期、不分時段邀集海巡署等執法單位舉辦聯合稽查，並在碼頭設置告示牌加強警示與宣導，呼籲釣客共同維護漁港安全與作業秩序，因為漁港是漁民的工作場所，也是公共安全的重要場域。

海洋局強調，漁港法第18條第1項第4款規定，漁港區域內不得採捕或養殖水產動植物；如經勸導仍不配合，將依「漁港法」第21條規定處3萬元至15萬元罰金。

事實上，為方便民眾垂釣，高市府及台灣港務公司均已將高雄市合法釣點位置公告上網，呼籲釣客遵守。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

路跑》台北馬拉松28000跑者今晨開跑 警方加強戒備

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

