蚵寮國小攜手樂齡中心寫春聯 祖孫同場揮毫傳馨情

北門區蚵寮國小攜手樂齡中心到保安宮寫春聯，出現祖孫同場揮毫的美好畫面。（記者黃文記攝）

記者黃文記／北門報導

農曆春節將至，北門區蚵寮國小和樂齡學習中心攜手北門區公所、衛生所，二十二日到蚵寮保安宮拜亭前辦理「歲末春聯揮毫迎春」贈送活動，由書法老師王美淇帶領學員和學生到場揮毫，樂齡學員宮美秀和孫女洪伊岑共同呈現祖孫同場寫春聯的美好畫面。

這場寫春聯活動由蚵寮國小校長王建堯帶領，區公所和衛生所到場進行衛教保健宣導。保安宮主委洪明農、志工代表王素貞、北門區公所主秘陳秀嫣、北門區衛生所主任石成展均出席活動。

現場除了樂齡學習中心書法班和蚵寮國小學生現場揮毫外，更設置「民眾自寫區」，由鄉親自己體驗寫春聯。這次活動最大的亮點在於樂齡學員宮美秀與蚵寮國小學生洪伊岑這對「祖孫檔」同台揮毫，展現了代間共學的溫馨與文化傳承，索取春聯的民眾非常踴躍。

校長王建堯表示，這場「揮毫送春聯」活動，不僅是為了迎接即將到來的農曆新年，更是一場寫春聯的跨世代文化傳承。呈現了「兒少銀髮共學，書法墨香零距離」，讓墨香在北門這片土地代代相傳。並秉持「回饋鄉親，在地關懷」精神，透過贈送春聯，緊密連結社區，讓孩子學會分享與服務。

主委洪明農指出，保安宮是地方的信仰中心與文化樞紐，看到鄉親們拿著剛寫好的春聯滿臉笑容，感到非常欣慰，希望能將這份福氣傳遞給每一位居民。書法老師王美淇看到學員展現成果，感到欣慰。