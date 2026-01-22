蚵寮國小攜手樂齡中心寫春聯 祖孫同場揮毫傳馨情
記者黃文記／北門報導
農曆春節將至，北門區蚵寮國小和樂齡學習中心攜手北門區公所、衛生所，二十二日到蚵寮保安宮拜亭前辦理「歲末春聯揮毫迎春」贈送活動，由書法老師王美淇帶領學員和學生到場揮毫，樂齡學員宮美秀和孫女洪伊岑共同呈現祖孫同場寫春聯的美好畫面。
這場寫春聯活動由蚵寮國小校長王建堯帶領，區公所和衛生所到場進行衛教保健宣導。保安宮主委洪明農、志工代表王素貞、北門區公所主秘陳秀嫣、北門區衛生所主任石成展均出席活動。
現場除了樂齡學習中心書法班和蚵寮國小學生現場揮毫外，更設置「民眾自寫區」，由鄉親自己體驗寫春聯。這次活動最大的亮點在於樂齡學員宮美秀與蚵寮國小學生洪伊岑這對「祖孫檔」同台揮毫，展現了代間共學的溫馨與文化傳承，索取春聯的民眾非常踴躍。
校長王建堯表示，這場「揮毫送春聯」活動，不僅是為了迎接即將到來的農曆新年，更是一場寫春聯的跨世代文化傳承。呈現了「兒少銀髮共學，書法墨香零距離」，讓墨香在北門這片土地代代相傳。並秉持「回饋鄉親，在地關懷」精神，透過贈送春聯，緊密連結社區，讓孩子學會分享與服務。
主委洪明農指出，保安宮是地方的信仰中心與文化樞紐，看到鄉親們拿著剛寫好的春聯滿臉笑容，感到非常欣慰，希望能將這份福氣傳遞給每一位居民。書法老師王美淇看到學員展現成果，感到欣慰。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 313則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 6則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
轎車暴衝輾壓騎士 巡警伸援手抬車搶救人命｜#鏡新聞
新北市中和街頭昨1/20發生一起驚悚車禍，一輛休旅車在停等紅燈時突然暴衝，當場把前方的機車撞飛，害的其中一名騎士被壓在車底一度動彈不得，幸好警方迅速趕到現場，並且以徒手之力抬起車身，才順利救援成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難
基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1則留言
女從8樓砸玻璃瓶險傷人 遭警消強制送醫
高雄市 / 綜合報導 高雄市新興區復橫一路1處大樓，昨(20)日晚間有住戶從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，居民立刻報警求助，警方趕到現場後發現是1名住在8樓女子所為，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，危害公眾安全，而當事女子情緒激動，最後被警消強制送醫。大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但他情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，說什麼就是不願配合，最終在警消不斷勸說下，這才願意坐上救護車離開。大樓外頭的馬路上，還殘樓不少玻璃碎片，原來這名女子，從8樓住家，朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過人車，居民嚇得報警求助。事發就在20日晚間，高雄市新興區復橫一路一處大樓，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全。幸好玻璃瓶沒有砸中路過行人或車輛，而女子為發洩情緒，做出這樣的危險行為，最後也被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
健保愛心專戶獲2筆百萬捐款！亡母遺愛寒冬送暖 退休公務員捐老本護弱勢
健保署台北業務組組長李純馥透露，除了陳女士外，台北業務組也接獲另筆百萬善款，捐款人年約70多歲，經了解她是一名退休公務員，因為高齡經常使用健保，也希望能幫助其他人，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭繳清健保欠費，保障其就醫權益，度過難關。健保署分享，25歲的小于...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院
台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子在昨（21日）大鬧醫院急診，疑似因為不滿醫師治療而試圖攻擊醫師不成，竟涉嫌毆打男護理師，害護理師腦震盪。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安
彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新／北市行人地獄！建國高架橋下2車「先撞再輾」 翁走斑馬線枉送命
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導今（21）晚7時22分台北市建國高架橋下發生死亡車禍！一名65歲吳姓男子走路過馬路時，遭到一台下了建國高架橋，準備迴轉的轎車撞倒在地；不料，吳男接著又被後方一台黑色轎車輾過，經送醫搶救後仍宣告不治。經過警方調查，肇事的2名司機均沒有酒駕情形，詳細的肇事責任，還有待進一步調查。台北市建國高架橋下發生死亡車禍。（圖／警方提供）原文出處：最新／北市行人地獄！建國高架橋下2車「先撞再輾」 翁走斑馬線枉送命 更多民視新聞報導大同前副董涉內線交易 檢調兵分14路搜索約談10被告盧秀燕再「喊窮」無力普發現金 綠營議會總召：想不想做而已代領包裹33歲男淪詐騙共犯 警籲青少年求職慎防高薪陷阱民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言