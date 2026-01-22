蚵寮國小走讀海岸 職人體驗

蚵寮國小昨（廿二）日舉辦「走讀海岸、漁港巡禮、職人體驗」活動，讓學生實地走入家鄉蚵寮漁港，近距離進行漁船探索，認識梓官區重要的烏魚文化；並參觀拍賣魚市場，理解漁獲從產地到餐桌的分工合作與食品安全制度。

該活動由蚵仔寮文化協會黃宗欽總幹事帶領師生進行海岸走讀，認識海岸環境、聚落發展與人海關係，建立學生對家鄉海岸空間與生活型態的初步理解，讓學習自然融入生活經驗。

此外，「漁業職人的海上生活」由曾國展船長親自分享在狹小船艙中的一日勞作，以及如何在茫茫大海中識別風向與水流；課程更介紹漁船如何利用現代化探測設備辨識海底地形與魚群深度，讓學生理解漁民智慧如何與生態永續結合。

方珮玲校長表示，該課程還安排蚵仔寮船仔媽信仰文化巡禮，帶領學生從信仰、建築與祭祀角度，認識海洋文化在漁民生活中的守護角色，理解海港社區如何以文化凝聚人心，延續與海共生的生活方式，孩子們學習到海洋不只是資源的寶庫，更是需要守護的家園。

三年級學生曾郁玲分享，這是自己第一次看爸爸介紹我們家的漁船，發現爸爸捕魚真的很厲害，像他教我們在船尾放網、收網時，因為網子很長有很多步驟，操作要很專心；導航魚探機上有標示很多記號，這些都是我阿公和爸爸累積下來的智慧，讓每次出海可以滿載而歸。其他同學也說，參觀拍賣魚市場看到很多人分工合作，把捕上來的魚分好、秤重、拍賣，最後才能讓新鮮的魚送到大家的餐桌上。