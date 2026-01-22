蚵寮海洋教育戶外探索 認識在地文化

記者李靜音／高雄報導

高雄市海洋局攜手蚵寮國小、海保署、海巡署、教育局、梓官區漁會及蚵仔寮文化協會等單位，今（22）日於「蚵子寮海洋教室」周邊場域共同辦理「蚵寮海洋教育戶外探索：走讀海岸・漁港巡禮・職人體驗」活動，帶領學童走出校園，透過實地走讀與體驗，深入認識蚵子寮的海洋環境、漁業產業與在地文化。

海洋局長石慶豐指出，海洋局於蚵子寮漁港設置「蚵子寮海洋教室」，透過觀景平台可360°眺望漁港景觀，並於戶外設置沙池遊具，深受孩童喜愛，且已辦理多場次課程活動場場爆滿，也帶動市民對海洋保育議題的關注。

石慶豐表示，今日的場域前為蚵子寮海洋漁業親子館，於114年8月9日正式啟用，為更清楚彰顯海洋環境教育定位，已更名為「蚵子寮海洋教室」，持續發揮傳遞海洋知識與推動環境教育的重要功能。

石慶豐同時表示，此次活動由蚵寮國小校長方珮玲帶領40名師生參與，同時蚵仔寮文化協會總幹事黃宗欽率領10名志工一同展開精彩的蚵子寮漁村走讀，引導學童認識蚵子寮沿岸、近海及養殖漁業的產業型態。

他說，海洋局將持續以「蚵子寮海洋教室」為平台延伸至社區，推動具在地特色的海洋環境教育課程，透過主題影像與閱讀資源，從生活中親近海洋，探索漁村風采、歷史人文。

海洋局表示，「海洋保育類野生動物教育宣導課程」全程免費，將於寒假期間辦理，1月29、31日及2月1、5、6日，共計10場次，於「蚵子寮海洋教室」展開。由海洋局委託國立高雄科技大學漁業科技與管理系辦理，期待市民朋友共同參與，一起探索海洋的奇妙世界。活動將於1月26日上午10時正式開放報名，名額有限歡迎踴躍報名參加，報名網址：

蚵仔寮文化協會與海洋局一同帶領蚵寮國小學童走讀及探索漁村風采，從生活中親近海洋，並探索漁村的歷史人文。(高市海洋局提供)