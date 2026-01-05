蚵農驚見遺體掛蚵架 失蹤男身分家屬確認報檢相驗

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）一蚵農上午前往福寶濕地工作時，驚見1具遺體掛蚵架上趕緊報警，消防及海巡到場將遺體運回岸上；員警依據衣物認出與1名家屬通報失蹤男子相符，身分經家屬確認無誤，將由彰檢相驗確認死因。

彰化縣消防局1名消防隊員今天指出，蚵農上午前往彰化福興鄉福寶濕地外海工作時，赫然發現有人掛在蚵架上，走近一看竟是一具男性遺體，蚵農不敢大意，趕緊打110報警處理。

彰化縣消防局及海巡署中部分署第三岸巡隊獲報，出動4輛消防車、1輛救護車及2艘船艇前往處理，消防及海巡署人員將卡在蚵架上遺體運回岸上，員警也到場確認身分，發現死者身上穿的衣物與昨天1名家屬通報的失蹤男子相符。

警方指出，失蹤男3日從住處出門後就沒回家，家屬昨天凌晨就前往警局報案，請警方協尋；上午也請家屬到場確認身分無誤後，將由彰化地檢署檢察官進行相驗，確認死因。（編輯：陳仁華）1150105