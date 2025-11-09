蚶西港開仙真宮重建動土

西港區劉厝里蚶西港開仙真宮舉行重建動土典禮。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕西港報導

西港區劉厝里蚶西港開仙真宮九日上午舉行廟宇重建動土典禮，由國策顧問、台北大龍峒保安宮董事長廖武治、台南市政府民政局長姜淋煌、立委郭國文等人主持，廟方規劃興建含主殿、東、西廂房樣式，總經費約六千萬元，第一期工程預計三年完工。

蚶西港開仙真宮主祀保生大帝，據廟宇沿革，保生大帝金身雕塑於西元一六二三年。一六四六年由大陸青礁海滄吳厝先人渡海來台時，奉請隨船的三尊神像，由嘉義布袋港海岸線登陸，先向北駐居在基隆，後於一六八０年輾轉到位於台南台江內海的舊名「含西港」，即目前的蚶西港。

廟方指出，因廟體年代久遠，歷經多次翻修，導致梁柱鏽蝕、牆面嚴重裂開漏水等，有危險及失莊嚴。經該宮保生大帝降旨指示重建新廟，並期盼友宮、善信大德能捐助完成建廟大業。

廟方表示，因聚落人口不斷外移，香火日漸減少，使得開仙真宮廟宇財務狀況雪上加霜，面臨重建嚴峻的挑戰，廟方人員依然堅守崗位，維護這座乘載集體記憶的「聖地」。