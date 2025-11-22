蛀牙好發年輕人、牙周病多見中年族群：致病菌、年齡差異一次看懂
網路上曾有傳言：「有蛀牙的人就不會得到牙周病，而有牙周病的人則不會蛀牙。」事實上的情況並不是這樣的，來看看牙科醫師的分析。
蛀牙和牙周病不會同時並存？
蛀牙及牙周病都是很常見到的牙科疾病，患者可以同時有蛀牙及牙周病。不過，蛀牙及牙周病的致病菌、好發年齡有差異，才會讓人產生有蛀牙就不會得牙周病，或是有牙周病就不會蛀牙的誤解。
◎致病菌不同，恐同時存在口腔
國泰綜合醫院牙周病科主治醫師林妍華指出，蛀牙的致病菌為轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）等革蘭氏陽性好氧菌，而牙周病的致病菌則是放線桿菌（Actinomyces actinomycetemcomitans,A . a . 菌） 及牙齦紫質單孢菌（Porphyromonas gingivalis, P.g.菌）等革蘭氏陰性厭氧菌為主。然而，革蘭氏陽性好氧菌及革蘭氏陰性厭氧菌，都可以同時存在口腔內，因此，蛀牙及牙周病也可能同時發生。
雖然蛀牙及牙周病可以同時發生，但好發年齡有所不同。蛀牙好發於年輕人，甚至嬰兒也可能會發生蛀牙，當小嬰兒從長乳牙、喝牛奶開始，若是家長沒有好好幫忙清潔牙齒，就可能會出現奶瓶型齲齒。
◎年輕人多蛀牙，年長者多牙周病
林妍華分析，年輕人的齲齒發生率較高，可能是飲食習慣比較常吃糖果、甜食、零食、餅乾等含糖食物；如果吃完食物後，又沒有注意潔牙，糖分會附著在牙齒表面，並使細菌大量繁殖，產生的酸性物質，造成牙齒表面的脫鈣。另外，剛萌發的乳牙及年輕人的恆齒，由於鈣化程度較低，也比較容易蛀牙。
牙周病除了少部分人有遺傳傾向之外，絕大多數的牙周病，通常好發於40歲以上的中年族群居多，主要原因是牙周病的形成，必須經過一定時間的牙周組織破壞而造成；若是中年族群沒有好好刷牙，經年累月的牙菌斑堆積，進而鈣化成牙結石，長期下來，就會導致牙周出問題，容易出現牙齦發炎、出血、牙齒動搖，嚴重甚至有掉牙的可能。
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·想減少口臭、蛀牙？醫建議「刷牙加做這1動作」 還能穩定血壓、顧腸胃
·「蛀牙、牙齒痠痛、敏感牙齒」差在哪？1張圖詳解差異 醫教1招止痛還能消炎殺菌
其他人也在看
痰咳不出來？醫教「4招」快速排出 香水、過敏恐讓情況惡化
痰液堆積為什麼需要積極預防？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師指出，痰液就像呼吸道的「垃圾堆」，正常情況下會自然排出，但一旦堆積過多，就可能阻塞呼吸道、引發感染、導致呼吸困難，特別是老年人、長期臥床患者、慢性肺病患者。 預防痰液堆積 4大關鍵方法 1、充足水分攝取最重要水是稀釋痰液的最佳利器！每天至少喝水2000-2500cc，讓痰液保持稀薄狀態，更容易咳出！當身體水分充足時，痰液不會太黏稠，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送。溫開水是最好的選擇，避免冰冷飲料會刺激呼吸道。如果是老年人或吞嚥困難患者，可以少量多次飲水，避免嗆咳。2、正確姿勢與呼吸訓練 良好的姿勢能幫助痰液順利排出！避免長時間平躺，盡量採取半坐臥姿勢(床頭抬高30-45度)，利用重力讓痰液自然流動。如果是臥床患者，照顧者要定時協助翻身拍背，每2-3小時一次，用空掌輕拍背部由下往上，幫助痰液鬆動排出！ 3、避免刺激物與過敏原刺激物會讓呼吸道分泌更多黏液，形成惡性循環！戒菸是第一要務，香菸中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌，讓你越抽越多痰。避免二手菸、油煙、香水、空氣污染等刺激物；如果有過敏體質，要遠離過敏原(如塵蟎、花粉常春月刊 ・ 2 小時前
常腰痛、膝蓋痛？醫：關鍵在髖關節太弱 教你5招一次救回來
是不是常覺得屁股卡卡、腰痠背痛，甚至膝蓋也跟著抗議？其實這跟「髖關節」很有關！從走路、蹲下、跑步到運動，髖關節幾乎每天都要用到。但久坐少動，會讓髖關節失去靈活與穩定，牽連到骨盆、腰椎甚至膝蓋，一路痛到全身。 改善痠痛 提升髖關節穩定性與活動度是關鍵 板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師教5個日常小訓練，簡單好做，讓你不再被「卡卡痛」綁架！他也提醒，這些動作不需要每天花很多時間，固定練習5–10 分鐘，就能慢慢改善僵硬感。但如果已經痛超過兩週或越來越嚴重，別硬撐，記得到骨科門診檢查！ 1、臀部抬升橋平躺，雙腳彎曲踩地，慢慢把屁股往上抬。停留 5–10 秒再放下，重點是感受臀部收緊。．鍛鍊臀大肌，幫髖關節增加穩定力。 2、後推折髖站立，雙腳與肩同寬，屁股向後推、上半身微前傾，手可向前伸保持平衡。記得「折髖，不是彎腰」。．訓練大腿後側與臀部力量，減少腰部代償。 3、前伸弓步伸展單膝跪地，另一腳往前踏出，身體挺直後輕輕將骨盆往前推。停留數秒，換邊進行。．放鬆髖屈肌群，改善髖部僵硬。 4、開腳深蹲雙腳比肩略寬，腳尖微微外展，蹲下時膝蓋方向與腳尖一致。依柔軟度調整下蹲深度。．同時強化大腿與臀部，增加髖關常春月刊 ・ 2 小時前
好市多這款「保暖神衣」下殺近千元！會員大讚：打到骨折了
冬天來了！不少民眾已穿上發熱衣、厚外套和圍巾手套；近日有民眾分享，前往美式大賣場好市多（Costco）時，發現上架一款保暖神衣品牌「Patagonia」，從4199元降價到3299元，換算下來打了近78折，對此原po表示，10月初才幫老婆買一件，想說4199元已經很便宜了，沒想到打完折後降價900元，令他忍不住驚呼「打到骨折了」。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 3 小時前
壽險業轉骨 公會提三大鋼釘
壽險公會啟動壽險匯率會計制度調整行動，四大版本已正式送進金管會。壽險公會21日召開記者會，由理事長陳慧遊、副理事長林昭廷說明全案構想，強調壽險業要「打斷手骨顛倒勇」，先打下「三大鋼釘」，接骨成功後，將壽險資金順利引導回來，投資台灣。工商時報 ・ 7 小時前
從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看
福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透自由時報 ・ 4 小時前
台灣好行樂遊竹縣套票限量開賣 最低99元暢遊獅山線熱門景點
「台灣好行樂遊竹縣套票」全新4款登場！新竹縣政府表示，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容；套票即日起於ibon售票系統限量開賣，12月7日還將在「Wah!幾散竹東」舉辦「皮皮獅瘋套票」主題活動，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。自由時報 ・ 2 小時前
車站內的日文指示看不懂？電車內的廣播在說什麼？日本旅遊好用必知日語-電車篇
大家在日本自助旅遊的話，一定都會利用當地的大眾交通來前往各地，而日本最方便的就是電車了！雖然現在隨著日本推廣觀光，許多車站都有設置英、中、韓等多國語言導覽，但若是碰到只有日文的情況可能很多人就會不知道該怎麼辦了。因此這次我們整理了日本車站的常用單字詞彙、語句以及實用的情境會話，抓住重點之後即使不會日文也能放心出遊啦！LIVE JAPAN ・ 3 小時前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
台北市 / 綜合報導 勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，以明年最低工資196元計算，明年起外送員最低時薪即為245元，等同以法律保障外送員的基本收入。另外，平台不得強制外送員上線，外送員拒單或下線也不得遭不利對待，正式確保外送員享有「離線權」與作業自主。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。中央社 ・ 3 小時前
擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑...華視 ・ 2 小時前
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
隨著氣溫驟降，好市多近期推出被稱為「保暖神衣」的Patagonia品牌外套特價活動，價格從原本4199元大幅降至3299元，有剛購入的消費者大呼吃虧，引發網友討論。中天新聞網 ・ 2 小時前
獨居男子受傷屋內遍地「黃金」 北港警消暖心救人
雲林北港消防分隊本月兩度獲報，鎮內一名獨居男子救護案，頭一次男子拒絕就醫，第二次經勸說才同意，因其行動不便，消防弟兄不畏其屋內、身上穢物，順利將他送至醫院就診。家人委託縣府秘書前往慰問，感謝弟兄辛勞。消防人員表示「男子平安就好」，感動眾人。自由時報 ・ 3 小時前
得不償失！詐騙車手跑一趟賺500元 坐牢還要賠287萬元
王姓男子誤信投資詐騙話術，將投資款面交給由30歲陳姓車手假扮的投資專員，警方循線逮捕陳男到案，但錢已被層層轉走不知去向，王男不甘損失怒告求償，陳男雖喊冤自己誤信求職陷阱，但說詞不被法官採信，判他應賠287萬元。判決指出，2024年1月，陳姓男子透過網路加入投資群組，對方要他先下載並安裝「泰盛國際AP自由時報 ・ 3 小時前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 3 小時前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 2 小時前
精緻澱粉為何越吃越傷身？醫師用「不沾鍋」比喻簡單易懂…教你正確食用時機
不少民眾都注重飲食健康，尤其認為「吃油會讓血管堵塞」，因此也追求少油飲食。不過，減重醫師蕭捷健對此直言：「各位，我們都被騙了」，因為堵塞血管的兇手並非油：「油只是個替死鬼，是在犯罪現場被抓住，但其實只是剛好路過的路人甲，真正的兇手，是那個穿著『低脂、健康』外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精緻澱粉！」鏡報 ・ 4 小時前
瘦不代表健康！醫師：關鍵在「體脂肪」不是 BMI
美國職棒球星大谷翔平，是近來家喻戶曉的明星人物，完美化身為投手、打者兼具的「二刀流」！而事實上，他的身體組成，也是力量與速度的完美結合。他身高193公分，體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，為25.5屬於「過重」範圍，但相信沒有人會說他胖，只會說他非常強壯。預防醫學機構心臟內科主任施奕仲醫師表示，這正是BMI的侷限：無法區分肌肉與脂肪的差異。因此，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是體脂肪，甚至要進一步考慮：體脂肪的「量」與「分布位置」。體脂過量有兩種 病態脂肪病和脂肪質量病影響不同施奕仲醫師說明，體脂過量，俗稱過重或是肥胖。近年有兩個學術用語被用來解釋肥胖帶來的健康危害：（1）病態脂肪病（Sick Fat Disease），因白色脂肪過量囤積在腹部，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病；（2）脂肪質量病（Fat Mass Disease），因為脂肪量過多，造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等。體脂過高，通常都來自於長期熱量過剩，因此，控制體脂率比單純減重更重要。體脂堆積分皮下脂肪和內臟脂肪 壓力常春月刊 ・ 14 小時前
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極EBC東森新聞 ・ 12 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 2 小時前