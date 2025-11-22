蛀牙好發年輕人、牙周病多見中年族群：致病菌、年齡差異一次看懂

網路上曾有傳言：「有蛀牙的人就不會得到牙周病，而有牙周病的人則不會蛀牙。」事實上的情況並不是這樣的，來看看牙科醫師的分析。

蛀牙和牙周病不會同時並存？

蛀牙及牙周病都是很常見到的牙科疾病，患者可以同時有蛀牙及牙周病。不過，蛀牙及牙周病的致病菌、好發年齡有差異，才會讓人產生有蛀牙就不會得牙周病，或是有牙周病就不會蛀牙的誤解。

◎致病菌不同，恐同時存在口腔

國泰綜合醫院牙周病科主治醫師林妍華指出，蛀牙的致病菌為轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）等革蘭氏陽性好氧菌，而牙周病的致病菌則是放線桿菌（Actinomyces actinomycetemcomitans,A . a . 菌） 及牙齦紫質單孢菌（Porphyromonas gingivalis, P.g.菌）等革蘭氏陰性厭氧菌為主。然而，革蘭氏陽性好氧菌及革蘭氏陰性厭氧菌，都可以同時存在口腔內，因此，蛀牙及牙周病也可能同時發生。

雖然蛀牙及牙周病可以同時發生，但好發年齡有所不同。蛀牙好發於年輕人，甚至嬰兒也可能會發生蛀牙，當小嬰兒從長乳牙、喝牛奶開始，若是家長沒有好好幫忙清潔牙齒，就可能會出現奶瓶型齲齒。

◎年輕人多蛀牙，年長者多牙周病

林妍華分析，年輕人的齲齒發生率較高，可能是飲食習慣比較常吃糖果、甜食、零食、餅乾等含糖食物；如果吃完食物後，又沒有注意潔牙，糖分會附著在牙齒表面，並使細菌大量繁殖，產生的酸性物質，造成牙齒表面的脫鈣。另外，剛萌發的乳牙及年輕人的恆齒，由於鈣化程度較低，也比較容易蛀牙。

牙周病除了少部分人有遺傳傾向之外，絕大多數的牙周病，通常好發於40歲以上的中年族群居多，主要原因是牙周病的形成，必須經過一定時間的牙周組織破壞而造成；若是中年族群沒有好好刷牙，經年累月的牙菌斑堆積，進而鈣化成牙結石，長期下來，就會導致牙周出問題，容易出現牙齦發炎、出血、牙齒動搖，嚴重甚至有掉牙的可能。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

