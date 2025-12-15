蛀牙會傳染！一票人不敢親親了 醫師證實「情侶病」確實存在

接吻可能傳染蛀牙等疾病。示意圖，取自Unsplash圖庫



你知道蛀牙會傳染嗎？有網友表示，上完醫學院課程後才知道蛀牙會傳染，讓上萬名網友嚇傻，「外食要用免洗餐具了」。醫師也提到，蛀牙是「情侶病」，只要10秒就能透過唾液將口腔中的鏈球菌傳播出去。

網友在Threads發起「沒看書真的不知道」大賽，徵求最酷的知識，其中有網友說「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課，整個很震驚」，留言震驚1.5萬人。

留言中許多網友恍然大悟「我終於知道為什麼我們全家都一口爛牙了」、「那和有蛀牙的人親嘴不完蛋了」、「那吃外食真的要用免洗餐具了」、「長知識…嚇暈」、「以後跟人接吻都先把對方送去牙醫」、「牙周病也會傳染」。

還有網友提到，除了蛀牙會傳染，胃潰瘍也會，主要是經口水傳染，所以要用公筷，另外連禿頭也會傳染，因為梳子傳染皮屑芽孢菌或更難纏的細菌。

胸腔暨重症科醫師黃軒曾提到，「接吻病」已被證實確實存在，包括會傳播EB病毒（Epstein-Barr Virus），可能引發「傳染性單核球增多症」，症狀包括發燒、喉嚨痛與淋巴結腫大；另外，此外，疱疹病毒（HSV-1）也很常見，全球約37億人感染。

另外，研究顯示，10秒「法式接吻」可交換約8000萬個細菌，口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。多數微生物無害，但部分病原體可能透過唾液傳播，其中也包括幽門螺旋桿菌與蛀牙相關鏈球菌，因此保持口腔衛生，每天至少刷牙2次，並使用牙線，可有效降低風險。

黃軒分享6種方式，可以讓情侶們「吻得安心」：避免唇皰疹發作時親吻；定期做口腔與幽門桿菌檢查；接吻前後用含氟漱口水；親吻臉頰代替深吻；免疫低下者減少深吻頻率；接吻後的30分鐘內也應避免揉眼睛，防止病毒經結膜感染。

