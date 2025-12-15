蛀牙會傳染？萬人喊「不敢親嘴」 研究：10秒深吻就中了！

接吻雖然象徵親密與愛意，但從醫學角度來看，確實可能成為病原體的「隱形媒介」。胸腔暨重症專科醫師黃軒（Dr. Ooi Hean）指出，研究顯示，短短10秒的深度接吻，就可能讓伴侶之間交換大量細菌，使口腔微生物相似度明顯提高。

研究顯示，短短10秒的深度接吻，就可能讓伴侶之間交換大量細菌，使口腔微生物相似度明顯提高。 （示意圖／Pexels）

有網友在社群發文分享，自己在醫學相關課程中得知「蛀牙其實會人傳人」，原因在於口腔內的致齲菌可透過唾液交換傳播，讓他當場聽了相當震驚。貼文PO出1天，即吸引1.5萬人點讚討論，「和有蛀牙的人親嘴不就完蛋了」、「我終於知道為何我們全家一口爛牙」、「接吻前要先問對方有沒有蛀牙」、「當媽以後才知道的冷知識，現在都不敢用嘴巴吹冷小孩的食物」。

黃軒醫師過去曾在臉書撰文解釋，多種病原體可能透過接吻傳播，包括俗稱「接吻病」的傳染性單核球增多症，主要由EB病毒引起，常見症狀包含發燒、喉嚨痛與淋巴結腫大。此外，口腔疱疹病毒（HSV-1）、幽門螺旋桿菌，甚至造成蛀牙的變形鏈球菌，都可能透過唾液接觸傳播，因此蛀牙被形容為「情侶病」並非空穴來風。

只要留意口腔衛生、避免在口腔潰瘍或疱疹發作期間深吻，並定期進行口腔檢查，就能大幅降低相關風險。 （示意圖／Pixabay）

黃軒醫師強調，對於一般健康狀況良好的人而言，不必因此過度恐慌，親密行為仍是生活的一部分。只要留意口腔衛生、避免在口腔潰瘍或疱疹發作期間深吻，並定期進行口腔檢查，就能大幅降低相關風險。他也提醒，正確的醫學知識與良好習慣，才能在親密關係中兼顧浪漫與健康。

