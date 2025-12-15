蛀牙會傳染？萬人喊「不敢親嘴」醫揭真相

大人小孩都可能受蛀牙問題所苦，有網友在社群上分享「蛀牙會傳染」，引起上萬人討論「和有蛀牙的人親嘴不就完蛋了？」牙科醫師李姿瑩表示，蛀牙是常見的傳染病，主要透過唾液傳染。另國外期刊研究顯示，情侶接吻10秒，雙方唾液中造成蛀牙的細菌，相似度可能提升20%。

有網友在Threads上舉辦第一屆「沒看書真的不知道」大賽，其中一名網友留言分享，在醫學院上課才知道，蛀牙是會傳染的，當時聽到超震驚。

貼文PO出1天，即吸引1.5萬人點讚討論，「和有蛀牙的人親嘴不就完蛋了」、「我終於知道為何我們全家一口爛牙」、「接吻前要先問對方有沒有蛀牙」、「當媽以後才知道的冷知識，現在都不敢用嘴巴吹冷小孩的食物」。

牙科醫師李姿瑩在「長庚醫訊」網站上分享，蛀牙是常見的傳染病，主要透過唾液傳染，建議家庭成員間不要共用餐具或牙刷，家中成員有未治療的蛀牙，也應及早治療，以免相互傳染，此外若家中有嬰幼兒，最好避免直接以口餵食。

胸腔暨重症科醫師黃軒近日在臉書上分享，法式熱吻10秒會使伴侶間交換約8000萬個細菌，口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。另有期刊顯示，蛀牙可能傳染，情侶接吻10秒，雙方唾液中的致齲菌（造成蛀牙的細菌）相似度提升20%。

黃軒表示，接吻是傳播EB病毒的主要途徑，可能引發傳染性單核球增多症（俗稱接吻病），症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。其餘像是疱疹（HSV-1病毒）和幽門螺旋桿菌等也可能透過接吻傳播。

