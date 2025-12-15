蛀牙會傳染！醫揭「4要素齊聚」即中鏢 眾人驚：不敢接吻了

生活中心／倪譽瑋報導

牙醫師指出，細菌在牙齒上停留時間夠久，加上有食物滋養，牙齒就會漸漸被侵蝕。（示意圖／資料照）

日前「蛀牙會傳染」的知識引發網路熱議，造成蛀牙的細菌可能透過共用餐具、親嘴等傳播，許多人驚呼「不敢接吻了」、「終於知道為什麼我們家都一口爛牙」。牙醫李姿瑩則指出，形成蛀牙有四要素：牙齒、細菌、食物、時間，蛀牙菌傳播到牙齒雖不會馬上造成明顯損傷，但沒有被刷掉，加上食物累積，長時間下來就會形成蛀牙。

蛀牙會傳染嗎？牙醫揭原因

Threads「台灣商務印書館」在社群上舉辦「沒看書真的不知道」大賽，邀請大家分享，在書上所看到最酷的知識或概念。有網友提到，上醫學院的課時有提到「蛀牙會傳染」讓自己超級震驚；該文吸引1.5萬人點愛心，眾人驚呼「我終於知道為什麼我們全家都一口爛牙了」、「當媽後知道的知識，知道之後就不會用嘴吹涼小孩的食物」。

過去牙科醫師李姿瑩曾撰文分享，生齲齒（俗稱蛀牙）是一種極為常見的傳染性疾病，形成蛀牙有四要素：牙齒、細菌、食物、時間，這些因素同時存在時就會形成，食物長時間累積於牙齒上，蛀牙菌就會用來當作原料，產生酸來破壞牙齒。

怎麼預防蛀牙？

至於蛀牙菌怎麼來？以寶寶為例，可能透過父母「垂直傳染」或是兄弟姊妹之間「水平傳染」，呼籲主要照護者應避免和嬰幼兒口腔接觸、家庭成員彼此間不要共用餐具或牙刷、其他孩子有蛀牙應及早治療「小蛀牙應趕快處理，避免拖到變成大蛀洞才來煩惱。」

今年胸腔暨重症科醫師黃軒也分享，除了孩子，情侶可能也會傳染蛀牙，期刊實驗顯示，情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度提升20％；而家長親吻嬰幼兒更易傳播。但這並不代表都不能接吻，而是須注意口腔衛生，建議每天至少兩次刷牙並使用牙線，接吻前也可用的含氟漱口水降低病毒載量，或用親臉替代嘴唇，讓病原體傳播率降低90%。

資料來源：Threads、長庚醫訊、黃軒醫師

