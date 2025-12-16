蛀牙真的會傳染！情侶不敢接吻 醫師曝真相：交換8千萬個細菌

蛀牙會傳染是真的。（示意圖／Pexels）

近日有網友在社群平台Threads舉辦「沒看書真的不知道」主題活動，吸引許多用戶留言參與。一名網友分享在醫學院課堂中首次得知「蛀牙會傳染」，當下感到震驚。對此，牙科醫師也解釋了。

這則貼文短短一天內獲得超過1.5萬人按讚與留言，不少人驚呼「和有蛀牙的人親嘴不就完蛋了」、「我終於知道為什麼我們全家牙齒都不好」、「接吻前要先問對方牙齒狀況」、「當媽之後才知道的冷知識，現在不敢用嘴吹小孩的食物」、「不止，除了蛀牙會傳染，胃潰瘍也會（經口水，所以要用公筷），還有禿頭也會喔（梳子傳染皮削芽孢菌，或更難纏的細菌）」。

廣告 廣告

對此，牙科醫師李姿瑩於「長庚醫訊」網站指出，蛀牙確實具備傳染性，主要透過唾液中的致齲菌傳播。她建議家中成員應避免共用餐具與牙刷，尤其若有人患有未治療的蛀牙，應盡早治療以防交叉感染。針對嬰幼兒的照顧，她提醒家長應避免直接用嘴巴餵食或冷卻食物，以降低傳染風險。

此外，胸腔暨重症科醫師黃軒也在個人臉書分享，引用國外期刊資料指出，情侶之間法式熱吻10秒鐘，平均會交換多達約8000萬個細菌，雙方口腔中致齲菌的相似度可能因此提升約20%。更有研究顯示，親密伴侶之間的口腔微生物相似度可高達34%。

黃軒進一步提醒，除了蛀牙菌外，接吻亦是多種病原體傳播途徑。例如EB病毒可引發傳染性單核球增多症，又被稱作「接吻病」，其症狀包括發燒、喉嚨痛與淋巴結腫大。此外，常見的唇皰疹病毒（HSV-1）與幽門螺旋桿菌等，也有機會透過唾液交換傳播。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險！ 醫：亦影響隔天精神、食慾

不是小毛病！他消化不良4個月慘罹癌 醫揭10大癌症「身體求救訊號」

減肥總是輸給食慾？專家揭多加「1調味料」補破網 有效減少熱量攝取