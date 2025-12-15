蛀牙竟會傳染！一票人嚇暈：不敢接吻了 醫證實「情侶病」揭4大傳播途徑
父母牙齒條件不佳，會遺傳給下一代嗎？情侶間的親密接吻，又是否可能傳染蛀牙？近日，一名網友在社群平台分享，上課時老師竟說「蛀牙會傳染」，消息一出立刻引發熱議，不少網友直呼「以後都不敢接吻了！」
有網友在Threads上發起「沒看書真的不知道大賽」，分享出酷炫冷知識，其中一名網友指出，「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課，整個很震驚」。此留言一出，上萬名網友全看傻，激動得議論紛紛「長知識！嚇暈」、「完了，我女友牙齒很差」、「第一次聽到」、「接吻之前：你有沒有蛀牙！」、「哇！不可能，長知識了！」、「那和有蛀牙的人親嘴不完蛋了」、「以後不敢接吻了」、「我終於知道為什麼我們全家都一口爛牙了」、「那吃外食真的要用免洗餐具了」。
對此，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，「接吻」是人類情感交流的重要方式，但也可能成為病毒與細菌的「隱形橋樑」。根據研究，10秒「法式接吻」會導致伴侶間交換約8000萬個細菌，口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。儘管多數微生物無害，但部分病原體可能透過唾液傳播。不過，他也強調，正常健康的人是不會容易得病的，所以大家不要過度擔心，還是可以「可以接吻」。
他也進一步分享常見接吻傳播微生物，包括：
EB病毒（接吻病）：接吻是主要傳播途徑，可引發傳染性單核球增多症，症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。
口腔疱疹病毒（HSV-1）：全球約37億人感染，病毒可終生潛伏，免疫力下降或壓力大時復發，水泡破潰期傳染力最強。
幽門螺旋桿菌：深度接吻可能傳播，與胃潰瘍、胃癌相關，伴侶感染率增加1.5倍。
蛀牙菌（變形鏈球菌）：接吻10秒後雙方唾液相似度提升20%，家長親吻嬰幼兒也易傳播。
接吻注意事項
保持口腔衛生，每天刷牙兩次並使用牙線；接吻前可用含氯己定漱口水降低病毒載量。
避免口腔破損，口腔潰瘍或牙齦出血時傳染風險增加；HSV-1發作期傳染風險高達80%。
疫苗防護：EB病毒疫苗研發中，流感疫苗可降低60%呼吸道病毒傳播；COVID-19疫苗減少重症風險。
避免高風險行為，深吻可能傳播B肝病毒。
環境選擇：密閉場所（如酒吧）接吻，病毒傳播率較開放空間高3倍。
安全親吻建議
避開口唇疱疹發作期。
定期口腔檢查與幽門桿菌篩檢。
接吻前後使用含氟漱口水。
免疫低下者減少深吻。
可親吻臉頰替代嘴唇（傳播率降低90%）。
接吻後30分鐘內避免揉眼睛，防病毒經結膜感染。
醫師強調，只要注意衛生與避開高風險時機，接吻仍可安全進行，並可釋放催產素，提升愉悅感、降低壓力。
何謂蛀牙？
長庚醫院桃園分院兒童牙科主治醫師李姿瑩指出，生齲齒（俗稱蛀牙）是兒童常見傳染性疾病，即便在現代台灣，仍困擾許多家庭，尤其是奶瓶性齲齒問題嚴重。專家指出，乳牙不僅關乎咀嚼、發音、美觀，還能為恆齒「佔位」，乳牙提早缺失可能造成恆齒排列不整，增加牙周病與蛀牙風險。
蛀牙的傳染途徑為何？
蛀牙菌會透過「垂直傳染」（父母）與「水平傳染」（兄弟姊妹）傳播，因此父母應避免口對口餵食、共用餐具或牙刷，並及早治療自身蛀牙。蛀牙的形成需要4個條件：牙齒、細菌、食物和時間，當這4個因素同時存在時，蛀牙就容易發生，雖然高糖食物確實是高風險因素，但只要任何食物長時間留在牙齒表面，蛀牙菌都會利用它產生酸，慢慢侵蝕牙齒，造成蛀牙。因此，即便孩子少吃糖，也可能因食物長時間殘留、細菌作用而蛀牙。
如何治療蛀牙？
治療上，兒童牙醫會透過檢查及X光判斷蛀牙深度，小蛀牙可用複合樹脂填補，嚴重蛀牙則需牙套復形。專家建議家長幫孩子建立良好口腔衛生習慣，每3至6個月定期檢查，及早治療小蛀牙，守護孩子健康牙齒。
