蛇不出來了！王彩樺震驚黃明志捲命案 曝他私下性格

【緯來新聞網】王彩樺今（11日）出席《鑽石舞台之夜》記者會，提到一起合唱〈蛇出來了〉的黃明志，坦言看到對方捲入命案感到震驚，但也只能交給司法的調查，且兩人私下其實沒有聯絡方式，都是透過經紀人溝通，回想過去幾次合作的感覺，「他精神狀態很好，而且他話很少，就很害羞」。

王彩樺很好聊。（圖／記者蔡依庭攝）

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，演藝工作全部停擺，馬來西亞警方將他的保釋期限延至2026年1月11日。



王彩樺表示，當初錄製歌曲時其實分隔兩地，後來合體表演和記者會才見過4次面，「不是很熟，有一起吃飯講講話，他話也很少，沒有什麼太深的交流」。



雖然沒有黃明志的聯絡方式，但她有試著關心黃的台灣經紀人，「就是看臉書，他好像心情滿難過的，我想說關心一下，但對方都沒有接」。



黃明志交往多年的女友就是身旁的造型師，但王彩樺並沒有印象，只知道他們感情穩定女友，「之前記者會有問過他要不要結婚，但他說現在這樣很OK」。另外，她也沒看過謝侑芯。

王彩樺穿著帥氣又貴氣。（圖／記者蔡依庭攝）

