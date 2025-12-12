蛇出沒！壯漢尖叫、放貓捕抓 專家搖頭：餿主意

〔記者劉人瑋／台東報導〕到底是什麼能讓一堆人聞風喪膽、壯漢尖叫。台東市一處停車場有蛇出沒，由於民眾擔心蛇鑽進機車內，想抓走牠又不敢，每次以掃把壓蛇並試圖抓捕時，只要有一人尖叫後退，就全員四處逃逸，最後連「貓拳打蛇」、坐看「龍虎鬥」後再漁翁得利的招式也想到。想不到貓陣前退縮，連壯漢也尖叫亂跑。專家表示，放貓抓蛇實在是「餿主意」。

民眾遇到的是長約120公分的蛇，正壓縮自身呈S型、蓄勢攻擊，一開始眾人是以掃把壓制，再以烤肉時夾木炭用的長夾將其移走，2位女性死命的從不同方向壓住蛇，但壯漢手中長夾一靠近就引起蛇張口撕咬，此時捕蛇3人組見狀紛紛嚇得亂動或後退，這讓蛇得以喘息掙脫，一來又讓捕蛇人嚇得尖叫再逃。

問題還是要解決，捕蛇眾實在不敢再與蛇接觸，只好抓出虎斑、黑貓各1隻，試圖讓貓把蛇打一頓或抓起來後，再將蛇帶往野外放生。民眾說，發現是無毒蛇，因此貓不至於中毒，「這些貓養了那麼久，是該報恩了」。想不到2貓一放下，黑貓後撤，剩下虎斑貓與蛇單挑，對峙不久連虎斑貓也逃跑，圍觀眾人又是一頓尖叫亂跳，碎唸「你們(貓)這些忘恩負義的傢伙！」

蛇最後還是靠著台東縣府人員抓走，先前勞師動眾根本搞笑、白忙一場，民眾說，這應該是條臭青母「有臭味」，大家不想傷害貓和蛇，但實在太害怕了，一時間沒想到找人協助。但專家則說「你才臭！」「不要管牠、讓牠走掉就好了啊！」有鑑於擔心蛇鑽車內才抓蛇倒還是可以理解，但放貓抓蛇實在是「餿主意」。

台東地方著名生態專家「山豬」呂縉宇說，從其身體為縱向扁平可以看出這其實是南蛇，「貓也怕、蛇更怕」，以掃把壓制再抓蛇只適合眼鏡蛇這種反應慢的種類，南蛇動作快、此招無效，拿掃把趕牠走還比較乾脆，甚至就不要理牠即可「因為你根本不是牠的菜」。

退休的國際蛇類權威專家杜銘章說，若遇上毒蛇，可能兩敗俱傷，放貓捕蛇當然不是好方法，打捕蜂抓蛇專線，有專業的人會來處理，對蛇或自己的貓狗都比較好。

該名壯漢表示，雖知道是無毒蛇，自己體型也大得多，「但就真的很怕」在恐懼之下腦袋一片空白，才會看到一旁的貓就抓來助陣，「最後還真的是請縣府的專業人員抓走」。

