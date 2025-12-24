蛇年交易榜單大洗牌 這2檔竟從榜外直衝前5！

財經中心／余國棟報導

邁入蛇年（2025）尾聲，大型證券商永豐金證券公布自家用戶「2025 年百大熱門股」，以不重複交易人次統計，發現約有四分之一於蛇年全力買進半導體產業類股，其中近三成鎖定護國神山台積電。整體權值股熱度不減，AI 資金集中「特定次族群」，記憶體相關標的表現相對亮眼。反映全球AI熱第二年，台灣身處供應鏈核心，股民持續擁抱 AI精選題材。

蛇年用戶熱門投資前四大產業類股，依序為半導體、電子零組件、電腦及周邊、金融保險。前十大熱門股依序為台積電（2330）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、緯創（3231）、力積電（6770）、富喬（1815）、永豐金（2890）、神達（3706）與廣達電腦（2382），其中，永豐金為前十大中唯一入榜的金控股。

進一步分析榜單，發現蛇年市場有三大變動趨勢。首先，AI 投資熱度持續，但資金配置方式明顯轉向。權值股依然受追捧，台積電與鴻海連兩年居前二，台積電交易人數更年增3萬人至16.3萬人，顯示散戶參與度提升，與股價創高及ETF買盤效應相符。惟AI資金從「廣泛」轉為集中具能見度的「特定次族群」，例如AI伺服器代工股出現分化，緯創與廣達維持在前十榜單，英業達跌出榜單降至第62名，相對地，神達由第29名躍升至第9名，顯示市場資金在同產業內換手，同步關注當下具題材想像輪動標的。

蛇年最大亮點是記憶體族群的交易熱度快速升溫。華邦電從第45名躍升至第3名，南亞科更從去年榜單末躍升至第4名熱門股，旺宏更從榜外直衝第21名，顯示記憶體是2025 年散戶交易最擁擠的賽道之一。而產業板塊消長，電子零組件與材料股轉強，2025榜單中出現許多中低價位的上游材料股，富喬一年躍升44個名次至第7名，台玻進入第18名，金居、尖點等排名靠前，反映投資人積極尋找低基期、且與 CoWoS 玻璃基板、高頻高速材料等先進製程題材相關的受惠標的。

相較之下，航運股熱度退燒，航運三雄雖仍在榜上，但陽明與長榮名次下降，萬海更降至第45名，長榮航也跌至第43名。金融股中，發現用戶資金轉向銀行股，其中永豐金為蛇年前十大榜單中唯一入榜的金控股，從上一年度第14名升至2025年的第8名。

