蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高

（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。

加權指數終場今天收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。

台積電1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，較去年同期大幅增36.81%，台積電盤中上漲45元至1925元，續創新天價；終場收在1915元，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海收227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電收1260元，漲75元，漲幅6.33%。（編輯：張良知）1150211

台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。

中時財經即時 ・ 8 小時前
財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導金蛇年封關迎來史上第二長休市期間，台股上演強勢封關行情，收盤有望續創新高，盤中大漲超過500點，來到3萬3630點，台積電再創新天價，盤中衝上1925元，大漲45元，隨著台美關稅談判小組即將簽訂協議，專家分析，這可能是馬年開紅盤一大利多，不過美國伊朗關係緊張，成為台股休市期間最大隱憂。

民視財經網 ・ 7 小時前

《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高

【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調

時報資訊 ・ 9 小時前
財經中心／綜合報導昨日台股大漲，改寫多項歷史紀錄，包括加權指數收33,072點、市值107.8兆元、市櫃合計115.8兆元、台指期收33,307點、電子類股指數收2,038.54點、半導體指數收1,118.71點，以及台積電股價收1,880元、市值攀升至48.7兆元等。

民視財經網 ・ 9 小時前
台股金蛇年今（11）日封關，在台…

民報 ・ 6 小時前
[Newtalk新聞] 台股再寫歷史新頁。在權值股強勢領軍下，封關日，加權指數今天(11日)早盤衝上33304點，再度改寫收盤新高紀錄，昨天單日大漲 668 點，收33072點，創下史上第八大漲點，市場氣氛熱絡，資金動能全面回溫。 以下是分析師葉俊敏解析2025年至今2026日封關的台股表現： 根據統計，台股整體市櫃合計總市值攀升至 116.12 兆元，外資單日回補 557.11 億元，為歷史第七大買超金額，顯示國際資金持續看好台股後市表現。 今年以來，大盤接連突破多道整數關卡，自 29000 點一路挺進至33000 點，接連突破五道萬點關卡，展現強勁多頭格局。 其中，晶圓代工龍頭台積電（2330） 表現最為亮眼，堪稱本波行情的關鍵推手。台積電 1 月合併營收達 4,012.55 億元，首度突破 4,000 億元大關，月增19.78%、年增 36.81%，雙雙繳出亮眼成績單。 股價方面，台積電股價昨天站上 1,880 元，市值來到 48.75 兆元，占大盤比重高達 45.3%，對指數推升效果顯著。今天早盤再度標高至1900元。 展望後市，市場普遍認為 AI 訂單持續成為先進製程的核心引

新頭殼 ・ 10 小時前
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7

台視新聞網 ・ 7 小時前
美股週一表現強勢，科技股在連日回檔後獲得支撐，標普500與那斯達克指數雙雙收紅，激勵今早台股氣勢大振。市場聚焦本週即將公布的美國通膨數據與聯準會利率路徑線索，資金明顯回流風險性資產。台股今（10）日開盤氣勢如虹，在台積電大漲35元的帶動下，加權指數跳空開高，早盤一度勁揚逾500點，開在32,848.20點，漲幅達1.36%。櫃買指數同步上揚，早盤勁升0.67%，報298.63點，展現多方積極回補力

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蛇年勁揚10080.3點　台股、台積電創高亮麗封關

（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年累計大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點位新高。

中央社 ・ 6 小時前
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前

公開資訊觀測站重大訊息公告(7721)微程式-公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：微程式 公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日微程式 115年1月營收4152萬、年增1.23% 資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網 ・ 7 小時前
台股金蛇年亮麗封關，站上33,605.71點，創歷史新高。外資延續買超氣勢，今再掃523.6億元，累計2日共買超1,080.7億元。其中大買友達（2409）逾12萬張居冠，同步敲進鴻海（2317）3.1萬張；護國神山台積電（2330）今創新天價，卻遭外資逢高調節4,941張，提款金額達94.62億元。

Yahoo股市 ・ 6 小時前
公開資訊觀測站重大訊息公告(2834)臺企銀-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：臺企銀 114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日上市銀行元月獲利靚 資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網 ・ 7 小時前
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
經濟部國際貿易署今天公布更新「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等領域，共18項高科技產品納入出口管制。經濟部表示，廠商若出口列管貨品，須事先申請「戰略性高科技貨品輸出許可」，並非全面禁止出口，確保敏感技術及設備不被挪作軍事或武擴用途，同時兼顧合法貿易與產業發展。

Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前
