蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
加權指數終場今天收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
台積電1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，較去年同期大幅增36.81%，台積電盤中上漲45元至1925元，續創新天價；終場收在1915元，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海收227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電收1260元，漲75元，漲幅6.33%。（編輯：張良知）1150211
其他人也在看
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
罕見!封關日台股大漲逾500點 台積電衝1925元新天價
財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導金蛇年封關迎來史上第二長休市期間，台股上演強勢封關行情，收盤有望續創新高，盤中大漲超過500點，來到3萬3630點，台積電再創新天價，盤中衝上1925元，大漲45元，隨著台美關稅談判小組即將簽訂協議，專家分析，這可能是馬年開紅盤一大利多，不過美國伊朗關係緊張，成為台股休市期間最大隱憂。
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
台積電逼近2000元？專家揭金蛇年封關日 台股恐有這風險！
財經中心／綜合報導昨日台股大漲，改寫多項歷史紀錄，包括加權指數收33,072點、市值107.8兆元、市櫃合計115.8兆元、台指期收33,307點、電子類股指數收2,038.54點、半導體指數收1,118.71點，以及台積電股價收1,880元、市值攀升至48.7兆元等。
金蛇翹尾封關收33605狠甩龍年！股民荷包多賺100萬 歷年指數分析一次看
台股金蛇年今（11）日封關，在台…
金蛇甩尾噴發、台積領軍、台股市值衝116兆、寫多頭傳奇一次看
[Newtalk新聞] 台股再寫歷史新頁。在權值股強勢領軍下，封關日，加權指數今天(11日)早盤衝上33304點，再度改寫收盤新高紀錄，昨天單日大漲 668 點，收33072點，創下史上第八大漲點，市場氣氛熱絡，資金動能全面回溫。 以下是分析師葉俊敏解析2025年至今2026日封關的台股表現： 根據統計，台股整體市櫃合計總市值攀升至 116.12 兆元，外資單日回補 557.11 億元，為歷史第七大買超金額，顯示國際資金持續看好台股後市表現。 今年以來，大盤接連突破多道整數關卡，自 29000 點一路挺進至33000 點，接連突破五道萬點關卡，展現強勁多頭格局。 其中，晶圓代工龍頭台積電（2330） 表現最為亮眼，堪稱本波行情的關鍵推手。台積電 1 月合併營收達 4,012.55 億元，首度突破 4,000 億元大關，月增19.78%、年增 36.81%，雙雙繳出亮眼成績單。 股價方面，台積電股價昨天站上 1,880 元，市值來到 48.75 兆元，占大盤比重高達 45.3%，對指數推升效果顯著。今天早盤再度標高至1900元。 展望後市，市場普遍認為 AI 訂單持續成為先進製程的核心引
台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7
開盤／台股強漲逾500點！台積電領漲35元 半導體電通雙雙爆衝
美股週一表現強勢，科技股在連日回檔後獲得支撐，標普500與那斯達克指數雙雙收紅，激勵今早台股氣勢大振。市場聚焦本週即將公布的美國通膨數據與聯準會利率路徑線索，資金明顯回流風險性資產。台股今（10）日開盤氣勢如虹，在台積電大漲35元的帶動下，加權指數跳空開高，早盤一度勁揚逾500點，開在32,848.20點，漲幅達1.36%。櫃買指數同步上揚，早盤勁升0.67%，報298.63點，展現多方積極回補力
紗窗怎麼洗最輕鬆？達人曝「２步驟」簡單又省力，不拆窗也能除塵、恢復潔淨
隨著農曆新年即將到來，家家戶戶開始進行年終大掃除，其中紗窗清潔往往是最讓人頭痛的項目之一。傳統清潔方式需要將紗窗拆卸下來沖洗，不僅費時費力，還容易弄濕全身。針對紗窗怎麼洗才乾淨？近日有家事達人分享了不
Tesla 啟用全台最大 V4 超級充電站 台北大巨蛋限時三天免費充電
Tesla 今日啟用全台最大 V4 第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第 700 座特別版超充同步亮相，開幕期間連續三日限時推出 Tesla 車主免費充電活動。現 Tesla 已在全台建置高達 115 站的密集超充網絡，並公布將於 2026 年完成全台 125 站的佈建，持續提升台灣的電動車充電設備基建與 Tesla 車主便利性。 台北大巨蛋超級充電站共有計 18 支 V4 超級充電座，為全台最大超級充電站，設點位置於台北大巨蛋地下一層，現無需停車費即可進入充電，為台北市民與通勤、駕車至台北市區的 Tesla 車主提供方便的充電點位。適逢台灣第 700 支超級充電座落成，今同步揭幕台灣專屬的…
蛇年勁揚10080.3點 台股、台積電創高亮麗封關
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年累計大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點位新高。
收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。
微程式114年第四季財報，預計2/25提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7721)微程式-公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：微程式 公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日微程式 115年1月營收4152萬、年增1.23% 資料來源-MoneyDJ理財網
【Follow 法人】神山落袋為安？台積電創新高反遭外資提款94億元 續掃貨鴻海3.1萬張
台股金蛇年亮麗封關，站上33,605.71點，創歷史新高。外資延續買超氣勢，今再掃523.6億元，累計2日共買超1,080.7億元。其中大買友達（2409）逾12萬張居冠，同步敲進鴻海（2317）3.1萬張；護國神山台積電（2330）今創新天價，卻遭外資逢高調節4,941張，提款金額達94.62億元。
不只高金素梅？郭正亮預言輪「這群人」被辦
[NOWnews今日新聞]七連霸無黨籍原住民立委高金素梅，疑涉詐領助理費，台北地檢署昨（10）日清晨大動作搜索其陽明山住家、立法院辦公室等30處，引發政壇高度關注。對此，前立委郭正亮預言，司法單位接下...
他怨公司「拖到最後一周」才發年終 意外釣出一票苦主
你領到年終獎金了嗎？農曆年假進入倒數階段，有網友忍不住抱怨，公司最近才發年終，對比其他人年終早早入袋，原PO坦言無法理解公司的做法，在網上掀起熱議。
臺企銀114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2834)臺企銀-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：臺企銀 114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日上市銀行元月獲利靚 資料來源-MoneyDJ理財網
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
經濟部更新出口管制清單 先進半導體設備等18項高科技產品納管
經濟部國際貿易署今天公布更新「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等領域，共18項高科技產品納入出口管制。經濟部表示，廠商若出口列管貨品，須事先申請「戰略性高科技貨品輸出許可」，並非全面禁止出口，確保敏感技術及設備不被挪作軍事或武擴用途，同時兼顧合法貿易與產業發展。
投資日股ETF可能來不及 該投資越南股市ETF嗎？
越南股市已於去年10月取得富時羅素升級，預計由原本的「邊境市場」正式升級為「新...