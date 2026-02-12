蛇年封關了 台股十大飆股名單出爐！ 這檔「飆股王」漲幅逾1200%
[Newtalk新聞] 農曆春節假期即將到來，台股也於昨（11）日起正式封關 11 天，各類股票過去一年表現，也成了投資人關注焦點。其中，最強個股並非多數股民熟悉的 IC 半導體、記憶體類股，而是電子級玻纖布廠德宏（5475）累計漲幅達 1269.7% ，成為台股蛇年的「飆股王」！多檔電子、生技族群也表現亮眼，憑藉著股價趨勢翻倍上漲，搖身成為「明星股」。
根據《經濟日報》統整，台股蛇年封關後，前十大飆股包含近半年「大翻身」的南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等記憶體族群，分別以 823.5%、635.1% 及 413% 的成績衝入榜單，股價大幅飛升。有分析師指出，在全球終端需求回溫、人工智能（AI）應用從雲端伺服器擴散至邊緣預算裝置的背景下，記憶體的需求出現成長趨勢，也吸引了大批資金進駐。
另外，包含 PCB 供應鏈在內的電子零組件，也成為了台股蛇年的亮點。除了「飆股王」德宏外，電解銅箔廠金居（8358）、鑽針廠尖點（8021）與凱崴（5498）的漲幅也分別來到 395.4%、517% 與 419.2%。分析師認為，相關企業主要受惠於伺服器高頻高速需求，推測供應鏈的升級帶動了產品單價與毛利的提升。
同時，主要經營半導體封測與測試介面的精測（6510）股價也大幅上漲，甚至來到每股 3,980 元的亮眼成績。
除了電子相關個股外，生技族群的表現也令人驚豔，沛爾生醫－創（6949）更以 758.2% 的漲幅，衝進十大飆股的前三強。分析師表示，相關情形象徵投資人對新藥研發、細胞治療等具技術門檻的創新醫療領域有著較高期待。台新投顧副總經理黃文清也稱，台股蛇年十大飆股展現的趨勢，代表著背後的「半導體復甦」與「高效能運算」的族群性依舊明確。
台股強勢封關！ETF受益人數周增35.7萬、總人數再創高 市值、主動人氣旺
[Newtalk新聞] 台股以站上 33,000 點歷史新高之姿，強勢封關，大多數ETF小股民也跟著數錢笑呵呵。據集保戶股權分散最新統計至 2 月 6 日，台股ETF總檔數來到 83 檔，總受益人數來到 12,607,312 人，連續 3 周創新高。光是上周就增加 357,367 人，今年來也增加 433,822 人。 進一步觀察台股ETF受益人數周增排名，包含新掛牌的ETF在內，前十名中以「主動式」上榜 4 檔最多，分別為、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）及上周新掛牌的主動安聯台灣（00993A）；「市值型」也有元大台灣50（0050）、群益台ESG低碳50（00923），及新掛牌的凱基台灣TOP50（009816）等 3 檔。其中，009816 單周大增 14.7 萬人居冠。 法人指出，從近期掛牌的ETF「新兵」來看，009816、00993A 這兩檔於掛牌當日，規模即成長逾兩成，其中，009816 最吸引股民眼球，掛牌上市當天，基金規模暴風成長了 4 成；另外，根據投信投顧公會去年 12 月底資料，投資人數大幅成
