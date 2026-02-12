蛇年強勢台股ETF報酬5成起跳！7檔規模翻倍 短線人氣排行榜揭曉

台股蛇年大漲逾萬點，漲幅高達42.8％，不少台股ETF表現更勝一籌，統計年度含息報酬前10強，半導體型、科技型ETF脫穎而出，漲幅普遍五成起跳；若短線來看，也有多檔單周報酬率超過5%，吸引投資人下單，成為人氣ETF。

根據CMoney統計，台股在金蛇年期間(2025/1/22~2026/2/11)，台積電大漲71.48%，帶動高含積量台股ETF股價成長跟著吃香喝辣，共計有野村臺灣新科技50(00935)、新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、富邦科技(0052)、中信小資高價30(00894)、國泰台灣科技龍頭(00881)以及元大電子(0053)等7檔，績效大漲逾6成超越大盤表現；至於市值型ETF龍頭元大台灣50(0050)，也有56.66%的好表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，蛇年台股完美封關，全年瘋漲10080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中以1925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續，投資人與其追逐個股表現，不妨利用台股半導體、科技ETF鎖定績優個股以逸待勞，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群多頭瘋馬行情表現。

若看台股原型ETF規模變動，有7檔在蛇年規模倍增，前三名分別是冨邦科技(0052)、元大台灣50(0050)、新光臺灣半導體30(00904)。

其餘包括中信00894、國泰00922、富蘭克林華美FT 00961，以及野村00935等，也都獲得投資人青睞。

展望農曆年後台股開市，詹佳峯認為，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

另外，在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量，詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。

台新投信建議投資人，年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領紅包錢後，分批布局台股半導體型、科技型ETF，可以完整全面捕捉半導體景氣循環進入AI結構性成長的價值重估紅利。

短線來看，近一周熱門成交ETF 前10名，有5檔是被動式股票型ETF，4檔主動式股票型ETF，以及1檔反向ETF，其中，凱基台灣TOP50(009816) 7個交易日成交量天天居冠、累積成交量拔得頭籌，近一周報酬也在人氣榜中拿下績效王。

檢視這10檔ETF，有4檔近一周報酬打敗大盤，包括凱基台灣TOP50(009816)、主動統一台股增長(00981A)、元大台灣50(0050)、主動復華未來50(00991A)。

根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數周增35萬7367人，總人數來到1260萬7312人，連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3822人。

若從台股ETF受益人變動來看，單周人數增加前十名的人氣ETF，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)等4檔主動式台股ETF。

市值型則包括元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔。

展望盤勢，凱基投信指出，台股多頭氣焰正盛，看好年後資金歸隊，台股可望上演補漲行情，預期市場資金年後也將持續向市值型ETF靠攏，在台股頻頻創高的多頭行情中，高人氣市值型ETF具備流動性優勢，即便加權指數在創高過程中波動加大，也可透過定期定額兼顧累積部位與分散進場時間風險，平均持股成本，減輕高檔投資心理壓力，成為掌握台股年後多頭續攻、放大年終獎金與紅包的最適工具。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI 相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，AI帶來的相關題材輪漲機會大。

此外，台股ETF也即將再添新成員，且是國泰投信首檔主動式台股ETF，該檔國泰台股動能高息主動式ETF，證券代碼正式出爐，為「00400A」，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者。

00400A預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手。

