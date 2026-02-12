蛇年強勢台股ETF報酬5成起跳！7檔規模翻倍 短線人氣排行榜揭曉
台股蛇年大漲逾萬點，漲幅高達42.8％，不少台股ETF表現更勝一籌，統計年度含息報酬前10強，半導體型、科技型ETF脫穎而出，漲幅普遍五成起跳；若短線來看，也有多檔單周報酬率超過5%，吸引投資人下單，成為人氣ETF。
根據CMoney統計，台股在金蛇年期間(2025/1/22~2026/2/11)，台積電大漲71.48%，帶動高含積量台股ETF股價成長跟著吃香喝辣，共計有野村臺灣新科技50(00935)、新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、富邦科技(0052)、中信小資高價30(00894)、國泰台灣科技龍頭(00881)以及元大電子(0053)等7檔，績效大漲逾6成超越大盤表現；至於市值型ETF龍頭元大台灣50(0050)，也有56.66%的好表現。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，蛇年台股完美封關，全年瘋漲10080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中以1925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續，投資人與其追逐個股表現，不妨利用台股半導體、科技ETF鎖定績優個股以逸待勞，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群多頭瘋馬行情表現。
若看台股原型ETF規模變動，有7檔在蛇年規模倍增，前三名分別是冨邦科技(0052)、元大台灣50(0050)、新光臺灣半導體30(00904)。
其餘包括中信00894、國泰00922、富蘭克林華美FT 00961，以及野村00935等，也都獲得投資人青睞。
展望農曆年後台股開市，詹佳峯認為，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝族群，2026年多頭趨勢難以撼動。
另外，在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量，詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。
台新投信建議投資人，年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領紅包錢後，分批布局台股半導體型、科技型ETF，可以完整全面捕捉半導體景氣循環進入AI結構性成長的價值重估紅利。
短線來看，近一周熱門成交ETF 前10名，有5檔是被動式股票型ETF，4檔主動式股票型ETF，以及1檔反向ETF，其中，凱基台灣TOP50(009816) 7個交易日成交量天天居冠、累積成交量拔得頭籌，近一周報酬也在人氣榜中拿下績效王。
檢視這10檔ETF，有4檔近一周報酬打敗大盤，包括凱基台灣TOP50(009816)、主動統一台股增長(00981A)、元大台灣50(0050)、主動復華未來50(00991A)。
根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數周增35萬7367人，總人數來到1260萬7312人，連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3822人。
若從台股ETF受益人變動來看，單周人數增加前十名的人氣ETF，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)等4檔主動式台股ETF。
市值型則包括元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔。
展望盤勢，凱基投信指出，台股多頭氣焰正盛，看好年後資金歸隊，台股可望上演補漲行情，預期市場資金年後也將持續向市值型ETF靠攏，在台股頻頻創高的多頭行情中，高人氣市值型ETF具備流動性優勢，即便加權指數在創高過程中波動加大，也可透過定期定額兼顧累積部位與分散進場時間風險，平均持股成本，減輕高檔投資心理壓力，成為掌握台股年後多頭續攻、放大年終獎金與紅包的最適工具。
主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI 相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。
群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，AI帶來的相關題材輪漲機會大。
此外，台股ETF也即將再添新成員，且是國泰投信首檔主動式台股ETF，該檔國泰台股動能高息主動式ETF，證券代碼正式出爐，為「00400A」，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者。
00400A預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手。
更多品觀點報導
美科技股下跌2％ 瀚亞投信： 短線震盪無須過度擔憂
春節出遊強化保障！ 保險業者建議投保旅平險、車險 還有抽獎
其他人也在看
中華開發資本攜手水木資本 33億「水木開發基金」聚焦台灣與矽谷深科技投資
中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」(CDIB-TEN Capital Limited Partnership)，已於 2025 年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33 億元。開發資本指出，此次投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。
永壽基金會深耕尼泊爾 推月經教育、醫療包
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
國際崇她社捐贈慈愛基金攜手市公所送暖弱勢
記者林中行／花蓮報導 國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋率領社內姊妹們前往花蓮市公所拜會，並…
中嘉寬頻「愛在社區‧心手相映」 前往華山基金會安平天使站捐贈物資
回應社會結構變遷下的資源落差，中嘉寬頻|三冠王.雙子星善盡企業社會責任，正式啟動「愛在社區．心手相映」愛心物資捐贈計畫。12日前往華山基金會安平天使站捐贈物資，補足長輩生活需求，期盼以實際幫助，回應社會需求，同時建立企業長期、務實的公益參與模式。中嘉寬頻|三冠王.雙子星2026年正式啟動「愛在社區‧心手相映」愛心捐贈計畫，以實際行動回應社會結構變遷下的資源落差問題，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村12日帶領公司同仁前往華山基金會安平天使站捐贈生活物資，由安平天使站長李濰禎代表受贈。站長李濰禎說，特別感謝中嘉寬頻關懷弱勢、支持公益，不只長期協助華山基金會台南地區活動公益採訪，每年更多次在陳建村總經理的帶領下，提供結餘轉物資捐贈，讓站長可以於每月到宅訪視時將這些民生用品、食品一起送到弱勢長輩家，減輕他們的生活壓力。今日捐贈的物資有紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲、麵條等生活必需品，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村表示，企業深耕地方多年持續關注社區長輩與弱勢族群需求，此次捐贈希望補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落。另外，有線電視今年同樣提供低收入戶收視全免以及網
暖心年菜送獨居長輩！ 議員、里長攜手曉明社福基金會送暖
農曆春節將至，曉明社會福利基金會（天主教聖愛山莊）特別準備暖心年菜，為太平區聖和里弱勢獨居長輩送上溫暖。在黃佳恬議員與聖和里劉佳明里長協助媒合下，將一份份豐盛年菜親送到長輩們手中，讓長輩感受過年的氣氛與關懷。黃佳恬議員表示，年節是團圓時刻，但仍有弱勢長輩獨自生活，更需要社會多一分陪伴與關心。感謝曉明社會福利基金會長期投入公益，也謝謝劉佳明里長協助盤點，讓資源真正送到需要的人手中。環保局也一同參與關懷活動，現場太平清潔隊同時宣導垃圾清運與分類觀念。透過公私協力，讓愛在社區持續流動，陪伴長者溫暖過新年。更多新聞推薦 ● 台美簽定「對等貿易協定」 鄭麗君：美方願先刊載公報生效，籲立院支持通過
板橋榮家「駿馬迎春」 結合蔡衍明愛心基金會迎新年
為了讓長輩擁有一個既熱鬧又溫馨的春節，板橋榮家與蔡衍明愛心基金會攜手合作，舉辦「駿馬迎春」聯歡暨摸彩活動。現場不僅星光熠熠，更有來自財團法人榮民榮眷基金會等多個單位傾力支持，提供高達 470 份摸彩禮品，讓板橋榮家洋溢家人聚會般的歡樂與幸福。蔡衍明愛心基金會蔡紹云董事長致詞時感性分享：「今天是基金會 2026 年開春的第一場活動，第一站特別選擇板橋榮家，是因為這裡與基金會推崇的『孝親』精神完全契合。」蔡董事長除了祝福長輩們「人旺、財旺、身體旺」外，更親自致贈紅包給榮家最高壽的陳延忠伯伯，象徵著基金會對長輩最誠摯的敬意與祝福。活動由金鐘主持廖偉凡以活力四射的「梅蘭梅蘭我愛你」拉開序幕；隨後多位知名藝人接力登場，將氣氛烘托得感性又歡樂;劉美珠以鳳飛飛組曲與「粉紅超跑」傳遞媽祖的平安守護；蘇霈以甜美嗓音詮釋「甜蜜蜜」，更與 90 歲的陳伯伯深情對唱「春夏秋冬」；蕭惠獻唱「雁兒在林梢」，深情的歌聲讓許多長輩聽得如痴如醉；劉美玲以「迎春花」為現場灑滿新春的喜慶;章永華則帶來「廟會、天真活潑又美麗」，現年 81 歲的他氣色紅潤，一邊演唱一邊勉勵台下長輩：「要跟我一樣，活得健康、活出生命力！」最讓長
年終別只犒賞自己！鉅亨買基金：善用母子基金 讓獎金成為資產放大種子
年終獎金入袋，不少人第一時間想犒賞自己，「鉅亨買基金」建議，若能將奬金區分為「享受」與「投資」兩個口袋，今年而可能成為資產放大的起點。可投資部位建議以基金為核心，讓年終成為長期累積資產的種子。
封關前人氣、績效雙冠王出爐 這檔ETF七個交易日成交量天天居冠
台股氣勢如虹，金蛇年封關收在歷史新高點，相較過往封關前投資人會暫時退場觀望，導致台股呈現量縮整理，此次封關前最後7個交易日加權指數漲多跌少，越逼近封關量價更形升溫，反映在台股ETF上，成交量能也逐步放大，統計近一周人氣ETF Top 10，有5檔被動式股票型ETF，4檔主動式股票型ETF，以及1檔反向ETF，其中又以凱基台灣TOP50(009816)鋒頭最健，不只7個交易日成交量天天居冠、累積成交量拔得頭籌，近一周報酬也在人氣榜中拿下績效王。
《興櫃股》東擎科技5月14日召開股東會
【時報-台北電】東擎科技(7710)決議5月14日召開115年實體股東常會，地點於天母沃田旅店202會議室／台北市士林區中山北路7段127號。停止過戶起迄日為115年3月16日至5月14日。（編輯：林家祺）
【台股操盤人筆記】半導體領航全年多頭行情
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/02/11）
《半導體》采鈺5月27日召開實體股東會
【時報-台北電】采鈺(6789)5月27日召開115年實體股東常會，地點於臺大竹北校區-碧禎館107室／新竹縣竹北市莊敬一路88號。停止過戶起訖日為115年3月29日至5月27日。（編輯：林家祺）
《金融》中華開發「水木開發基金」33億元募集關帳 聚焦台美半導體
【時報記者張佳琪台北報導】中華開發資本宣布與水木資本共同管理的水木開發基金已於2025年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，將為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。 水木開發基金 (CDIB-TEN Capital Limited Partnership)最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。此外，母公司凱基金控涵蓋商銀、人壽與證券等多元事業體，能以完整的金融生態系支援基金運作。水木資本與開發資本共同打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。 水木資本董事長成群傑表示，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定，水木資本過往成功投資Credo (C
【公告】精拓科舉辦法人說明會，公司簡介與營運狀況說明
日 期：2026年02月12日公司名稱：精拓科(4951)主 旨：精拓科舉辦法人說明會，公司簡介與營運狀況說明發言人：陳贈文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/041.召開法人說明會之日期：115/03/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣竹北市台元二街10號7樓(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明。報名連結：https://forms.gle/xBvHqoexc2cioWNJ95.其他應敘明事項：因法說會時間有限，欲參加者請先報名。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項
日 期：2026年02月12日公司名稱：南電(8046)主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項發言人：呂連瑞說 明：1.股東常會日期:115/02/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監事任期屆滿，依法重新委任6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
美擬豁免科技巨頭晶片關稅 龔明鑫：有助台積電赴美投資與營運穩定
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》（FT）9日引述知情人士報導，美國總統川普政府計畫在即將上路的新一波晶片關稅中，對亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）等科技大廠提供關稅豁免，以避免其在興建人工智慧（AI）資料中心時，因高額關稅推升成本。這項由美國商務部主導的關稅豁免機制，將與台積電在美國的投資承諾緊密掛鉤。 對此，我國經濟部長龔明鑫回應，台積電赴美生產就是提供給美國本土的供應鏈，在即將施行的貿易框架下，這對台積電短期內的運營與投資計畫應具正面穩定作用。 報導指出，根據台美雙方近日達成的初步貿易協議大綱，白宮同意將台灣輸美商品關稅調降至 15% ，以換取台灣企業對美國晶片產業投資高達 2,500 億美元。其中，台積電已宣布將在亞利桑那州的總投資金額提高至 1,650 億美元，規劃興建多座晶圓廠，並納入先進封裝與研發中心。顯然，川普政府在推動「美國製造」的同時，也試圖減輕對科技產業 AI 供應鏈的衝擊。 根據擬議中的抵免計畫，台積電等在美投資的廠商，可依據其美國產能的比例獲得關稅豁免額度。具體而言，在建廠期間，企業可免稅進口相當於規劃產能 2.
鴻勁入列MSCI全球標準成分股 9檔台股主動式ETF超前部署成大贏家
MSCI 明晟 11 日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股，唯一新增鴻勁 (7769-TW)1 檔，激勵其股價走強，以 4345 元封關再創新高，為台股第三大高價股。據統計
台股馬年有機會上攻4萬點？證交所林修銘：可以期待，盼「更多台灣優秀企業，透過資本市場讓大家看到」
台灣證券交易所董事長林修銘在周三（2/11）台股蛇年封關日的首次封關活動中，被媒體問及台股指數在馬年是否可能上看4萬點時表示，這是可以期待的。 林修銘也強調，2026年證交所的目標之一是國際化，連結更多國際資本市場，同時希望讓更多台灣的優質企業，透過資本市場讓更多人看見。
【公告】雲嘉南接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。
日 期：2026年02月12日公司名稱：雲嘉南(3191)主 旨：雲嘉南接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。發言人：黃騰威說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱投保中心)(2)雲嘉南科技股份有限公司(以下簡稱雲嘉南)、雲嘉南前董事長、總經理、董事暨管理部主管、財務長、董事、監察人、所代表法人股東、簽證會計師及會計師事務所、騎兵公司、邑韋公司、麗寶公司之負責人及員工等共30名。2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第9號。4.事實發生日:115/02/125.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第 28 條規定提起訴訟，求償金額總計為新台幣997萬2,270元。6.處理過程:公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司亦有投保董監事與重要職員責任保險，後續訴訟情況若有重大變動將依規定補充公告。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理。9
【公告】儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2026年02月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：林芬如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/171.召開法人說明會之日期：115/03/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號三樓D廳(元大金融廣場)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司產業概況、營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：報名網址：https://www.surveycake.com/s/AdbAO完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
《半導體》巨有科技114年度個別財報 2月24日提報董事會
【時報-台北電】巨有科技(8227)公告民國114年度個別財務報告預計提報董事會日期為115年2月24日。（編輯：林家祺）