蛇年房市｢虎頭蛇尾」 全台房屋買賣創近9年新低 張欣民:2026想自住者可以好好議價

台北市不動產仲介公會根據6都最新發佈的前11個月房屋買賣移轉棟數推估，2025年全國全年房屋交易量大概會落在26萬1, 601棟上下。（攝影／鄭國強）

受到去年第七波選擇性信用管制｢金龍海嘯」的強烈衝擊，2025年台灣房市出現全面退散的頹勢，即使中央責令開水龍頭，央行也放寬換屋族限期，仍然止不住潰散的市場信心，根據台北市不動產仲介公會推估，全台全年建物買賣移轉量僅勉強守住26萬棟關卡，創下近9年來新低紀錄，統計數字雖然看不出來，但是有不少業者都是在苦撐待變。

全台勉強房屋總成交26萬戶，不少業者都是在苦撐待變

很快的2025年近尾聲，台北市不動產仲介公會根據6都最新發佈的前11個月房屋買賣移轉棟數推估，2025年全國全年房屋交易量大概會落在26萬1, 601棟上下，算是勉強守住26萬棟大關卡，與2024年35萬棟比較，大幅衰退了25.4%，交易量創下近9年來新低紀錄，蛇年房市可說是個｢虎頭蛇尾」淒風苦雨冷清的一年，六都的交易量更是全線潰敗。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，2024年九月央行祭出第七波信用管制，10月起市場交易量就出現急凍的情形，今年來房市交易持續沒有起色，即使九月初行政院出面要求金管會將新青安房貸排除在銀行法第72-2條之外，扭開房貸水龍頭，後續央行也延長換屋族切結換屋限期為18個月，但仍然難以挽回房市頹勢，市場甚至一度悲觀的預測全年交易量恐怕會跌破26萬大關卡，所幸最後有守住，只是整體交易跟2024年比較還是少了四分之一的交易量。

2025年台北市房市表現不脫「價盤量縮」的急凍格局

蘇金城說｢交易量被凍住久了就會有影響，建築、裝潢、家電、金融，希望政府讓市場有喘息的機會。」

蘇金城進一步指出，2025年台北市房市表現不脫「價盤量縮」的急凍格局，跟全國的房市走勢大致上是相吻合的。房價方面，台北市出現高檔震盪盤整的走勢；交易量方面，台北市整年度房屋交易量以前11個月的買賣移轉棟數推估應該只有22, 694棟左右，急凍之下衰退幅度達24.2%，寫下了近9年來的新低紀錄，已經很接近2016年的慘況了，個別行政區只有北投區與士林區因輝達效應異軍突起，價格更顯得格外堅挺。

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，2025年台北市房市儘管冷支支，但在價格上確實是顯得格外堅挺，特別是表現在兩個市場現象上，其一是超豪宅｢陶朱隱園」突破彭淮南防線，進一步將台北市房價天花板往上推高。

輝達進駐確實帶動北士科房市

其二是蛋白區預售價格屢創新高，特別是北投士林科技園區所在的北投士林房價屢屢創新高，北投預售案｢潤泰之森」寫下每坪152.05萬天價，士林區的｢久年松芮」也創下每坪152.12萬的新紀錄，頗有急追蛋黃區價格之跡象，後市仍不容小覷。

張欣民對自住需求購屋者喊話，2026年可以把握時機好好議價，有好的條件就入手。

展望2026金馬年房市，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，國內房市在經歷近兩年的急速萎縮、政策打壓與全球經濟不確定性後，市場氛圍正悄悄轉變，雖然明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形。2026 年房市會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛需與換屋族而言，2026 年是一個可望以更合理預算購屋的時間點；對建商與投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要一年。

