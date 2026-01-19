蛇年最後節氣「大寒」來了！超簡單3招轉運法 尾牙敲杯就能聚財氣

「大寒」是送舊轉運的好時機。示意圖／董孟航攝

蛇年二十四節氣最後一個「大寒」將於1月20日報到，也是一年中寒意最濃、能量即將翻頁的關鍵時刻，命理網站「科技紫微網」整理出超簡單3招轉運法，讓你在迎接馬年到來之際，迎來轉運的機會，替自己聚財、聚人脈。

進入「大寒」，太陽到達黃經300度，象徵「冷到極點、準備轉折」，古人說「小寒大寒，無風自寒」，所指的就是這段冷到骨子裡的日子。「科技紫微網」表示，大寒不只是「一年最冷」，更是舊運收尾、新運醞釀的節點，只要能在這段時間調整好自己的步調、穩住心神，就會更有機會在大寒前後，迎來一波明顯的轉運氣象。

【大寒轉運法】

第一招：尾牙敲杯聚財氣法

大寒前後正是尾牙、謝神、謝公司的高峰期，也是聚財、聚人脈的好時機。聚餐時，舉杯前先在心裡默念今年3個願望，當作向宇宙下訂單；同時記得真心感謝幫助過你的人。越懂得感恩的人，福氣越容易回流。桌上有魚、有雞更佳，象徵「年年有餘、起家有望」。

第二招：大掃除除舊氣法

大寒緊接著就是過年，建議可以在這時候就啟動「年終大整理」。從房間、書桌、錢包開始，丟掉一年沒用到的雜物、發票與單據，特別是壞掉的東西與過期藥品，一律清出家門，象徵把霉運與堵住的能量一起送走。整理完可以在門口內側點一小柱香或放一杯清水，寓意迎新氣入宅。

第三招：寫下新年願望定心法

大寒當天晚上，準備一張乾淨的紙，寫下新年度最想達成的3件事，可與財富、健康、人際或成長相關，寫完後對自己說一句，「我願意為這些願望負責。」再把紙收進抽屜深處或書桌下層，象徵把願望種進「新一年的土壤」，讓自己帶著清晰方向前進。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

不只聽《以妳為榮》求老祖宗保佑！命理師曝尾牙開運色添好運能量

郵局新制3/14將上路！「額度大降200萬」 逾百萬存戶受影響

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

小草醫學生「亂開砲」醫界震怒！黑歷史全遭起底 校方強硬回覆了