蛇年股市寫傳奇 台股漲逾4成！封關再刷新大盤歷史紀錄 台積電收史上新高1915元
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
台股蛇年寫傳奇！在蛇年股市封關日當天，台積電（2330）領軍權值股大軍狂飆，最高衝上1925元，最後收在1915元，漲幅1.86％，盤中加權指數更攻上33707點的史上新高價，最後收在史上最高收盤價的33605點，為蛇年傳奇再添一筆。
據統計，台股在龍年全年上漲5429點，不過在蛇年卻漲了超過1萬點，是前所未見的奇蹟，全台股民都能領到來自資本市場的超級大紅包。台積電方面，這一年內則是從股價千元左右，躍升到接近2千元，是台股大盤的最大推手。
這一年來全球AI熱不減反增，台積電也因為在先進製程無人能敵，台積電董事長暨總裁魏哲家更直言：「所有AI玩家都要跟台積電合作。」證實台積電在AI晶片時代的絕對領先地位。
AI浪潮強到能讓大牛股翻三倍，台達電今年在AI推升電力需求下，扛下所有AI需要的電力核心元件的台達電估值全面上修，今年大漲三倍，股價最高來到1315元。
同時台股也在蛇年迎接新股王，也就是伺服器遠端控制（BMC）晶片大廠信驊，儘管未能在蛇年達到台股首檔「萬金股」的成就，但今日收盤收在9725元也讓後方追兵完全看不到車尾燈。
受惠雲端服務供應商（CSP）不斷上調資本支出，伺服器晶片管理市場不斷增加，且信驊在技術、市占率上有優勢，營運有望持續提升。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分

MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。
台積擢升8主管 組接班梯隊
台積電董事會10日公布最新人事擢升名單，一口氣拍板八位主管晉升案，橫跨製造、技術與研發等核心體系。其中，原營運組織晶圓廠營運副總經理王英郎、先進技術暨光罩工程副總經理張宗生雙雙晉升至資深副總經理，被外界視為台積電未來製造與技術雙軸布局的重要觀察指標。隨著新一波人事輪廓浮現，新生代接班梯隊的整體樣貌也逐漸受到市場關注。
蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
【盤後焦點】蛇年勁揚10080.3點 台股、台積電同創新高亮麗封關
【盤後焦點】蛇年勁揚10080.3點 台股、台積電同創新高亮麗封關

（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點數新高。加權指數終場收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，年增率更高達36.81%，台積電盤中上攻至1925元續創新天價；終場以1915元作收，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)今天收在227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%；聯發科(2454)收1855元，漲10元，漲幅0.54%。記憶體族群華邦電(2344)盤中高點109點，終場收在105.5元，漲2元，漲幅1.93%；南亞科(2408)收278元，漲7元，漲2.58%。
《產業》鄭麗君稱40%半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能
《產業》鄭麗君稱40%半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能

【時報-台北電】行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。 曾獻瑩表示，外界判斷半導體是否大量赴美，關鍵不在政治說詞，而可直接從企業公開的「資本支出」數據推算，他進一步說明，台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元；對照過去資本支出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以每年增加約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元。 曾獻瑩說，雖然台積電沒有公開宣佈這些資本支出是多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布，將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資是分5年進行，則可以得知，將1650億除以3500億，就可以得出台積電未來5年投資美國的比例。
台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價
台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價

台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7億元。
台股封關日表現強勁！分析師：長期看仍是多頭 春節休市11天三點觀察
今天是台股蛇年封關日，台股開盤後表現亮眼，早盤最高衝上3萬3661點，台積電股價一度站上1925元，雙雙創下盤中新高，讓股民樂開懷。接下來農曆春節台股休市，加上美股科技股呈現震盪，到底該不該抱股過年？
台積電創天價 完美封關！台股終場漲532點
台積電創天價 完美封關！台股終場漲532點

[NOWnews今日新聞]台北股市今（11）日迎來完美封關！開盤上漲13.18點、來到33086.15點，盤中一路走高，最高一度來到33707.83點，再創新高點，終場上漲532.74點或1.61%。
金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
【台北股市】漲532.74點
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
2月台股期指漲388點
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
《其他電》超額認購262% 鴻海360億元永續連結聯貸案簽約
《其他電》超額認購262% 鴻海360億元永續連結聯貸案簽約

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)委由臺銀統籌主辦新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於今（11）日由財務長黃德才與臺銀總經理吳佳曉完成簽約。此聯貸案由臺銀擔任額度管理銀行，並由北富銀、中信銀及兆豐銀共同主辦。 此聯貸案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購達262％、總金額達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對其全球化布局與發展前景的堅定信心。 此案資金用途為充實中期營運週轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。凡鴻海達成預定ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實臺銀與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。 鴻海身為全球科技平台製造服務龍頭，電子代工服務（EMS）市占率長期穩居全球之冠。受惠AI產業強勁成長動能，鴻海2025年自結合併營收8兆998.1億元、年增18.07％，一舉突破8兆元大關、續創歷史新高，確立在全球科技供應鏈中的關鍵地位。 鴻海近年積極投入電動車、數位健康、機器人及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等三大新興產業及三項新技術領域。
台股漲532.74點
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
台股蛇年亮麗封關 站上三萬三！ 證交所首辦封關典禮 董座喊：拚四萬點可期
台股今天逢MSCI季調，蛇年亮麗封關，大漲532點，攻上33605點，再寫台股歷史新高！台股市值超越德國，成為全球第七大市場。證交所董事長林修銘表示，今天收盤創下歷史新紀錄，期待未來台灣資本市值將往更挑戰的目標邁進。雖有短期波動，台灣資本市場讓台灣企業走出去，平常心看明年開紅盤，長期來看，秉持為台灣奮鬥的心，力拚四萬點和前五強是可期。
蛇年勁揚10080.3點 台股、台積電創高亮麗封關
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年累計大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點位新高。