蛇年股市寫傳奇 台股漲逾4成！封關再刷新大盤歷史紀錄 台積電收史上新高1915元

台積電在蛇年封關日收盤再次刷新歷史紀錄，來到1915元。

隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。

台股蛇年寫傳奇！在蛇年股市封關日當天，台積電（2330）領軍權值股大軍狂飆，最高衝上1925元，最後收在1915元，漲幅1.86％，盤中加權指數更攻上33707點的史上新高價，最後收在史上最高收盤價的33605點，為蛇年傳奇再添一筆。

據統計，台股在龍年全年上漲5429點，不過在蛇年卻漲了超過1萬點，是前所未見的奇蹟，全台股民都能領到來自資本市場的超級大紅包。台積電方面，這一年內則是從股價千元左右，躍升到接近2千元，是台股大盤的最大推手。

廣告 廣告

這一年來全球AI熱不減反增，台積電也因為在先進製程無人能敵，台積電董事長暨總裁魏哲家更直言：「所有AI玩家都要跟台積電合作。」證實台積電在AI晶片時代的絕對領先地位。

AI浪潮強到能讓大牛股翻三倍，台達電今年在AI推升電力需求下，扛下所有AI需要的電力核心元件的台達電估值全面上修，今年大漲三倍，股價最高來到1315元。

同時台股也在蛇年迎接新股王，也就是伺服器遠端控制（BMC）晶片大廠信驊，儘管未能在蛇年達到台股首檔「萬金股」的成就，但今日收盤收在9725元也讓後方追兵完全看不到車尾燈。

受惠雲端服務供應商（CSP）不斷上調資本支出，伺服器晶片管理市場不斷增加，且信驊在技術、市占率上有優勢，營運有望持續提升。



回到原文

更多鏡報報導

車價會降嗎／汽車零關稅海嘯逼近 國產車生態鏈可轉型不能垮 百萬內經濟車型恐難存

全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆

獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解

快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」