蛇打7吋！「ABC牙醫聯盟」旗下診所詐健保拒繳739萬罰鍰 高雄分署扣押這帳戶款項火速追回

診所負責人發現期貨交易帳戶被扣押，火速趕到高雄分署繳清欠款。讀者提供

國內知名連鎖牙醫「ABC牙醫聯盟」涉詐領健保費案風波未平！該集團旗下鳳山診所俞姓負責人因拒繳739萬元罰鍰，遭移送行政執行署強制執行。高雄分署清查俞男名下資產狀況後，火速扣押其中3個期貨交易帳戶，俞男見核心資產被凍結，擔心損失擴大，立即到案繳清全額罰款。

高雄檢警2023年底大動作搜索「ABC牙醫聯盟」診所，約談有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷兄弟等25人到案。檢方查出，該連鎖診所長期聘用十多名未在國內取得醫師資格的密醫為病患為病患看診，10年來詐領健保費高達5700多萬元。雖然謝尚廷等人因坦承犯行獲檢方緩起訴處分，但其中9名密醫若未在2年半內取得執照，將改依違反《醫師法》起訴。

針對詐領健保費行為，健保署依法開出罰單，其中鳳山診所俞姓負責人應繳納739萬元罰鍰卻拒不履行。案件移送至法務部行政執行署高雄分署後，執行官立即展開強制執行，全面清查俞男名下財產，並精準鎖定其3個期貨交易帳戶予以扣押。

由於期貨交易具高槓桿特性，帳戶遭凍結對資金運作影響甚鉅。俞男發現期貨帳戶被扣押後，為避免更大損失，立即主動聯繫執行機關，在短期內籌足739萬元罰鍰全數繳清。高雄分署確認款項入帳後，隨即辦理解除扣押程序，圓滿完成本次執行任務。

高雄分署強調，行政執行機關是維護租稅公平與社會正義的堅實防線，對於惡意拖欠公法債權的義務人，將運用各種強制手段確保國家債權實現。本案透過精準打擊義務人核心資產，有效促使義務人迅速履行義務，展現政府不容投機取巧的執法決心。



