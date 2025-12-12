蛇是換來的！ 男遭「勒頸、咬一口」 家屬曝：他還縫針

屏東一名男子被蛇咬傷，倒地撞到頭的狀況，碰一聲很大聲，男子被送醫後還縫針治療，實際了解是隻緬甸蟒（圖／民眾提供）

追蹤屏東一名男子被蛇咬傷，倒地撞到頭的狀況，12日一早，家屬出面受訪指出，原來蛇是換來的，而飼主近幾年開始咬蛇，被不同品種共咬過兩次，專家也提醒，如果要把蛇放在脖子上，恐怕會被勒住，一定要特別注意。

監視器畫面記錄了整個事件過程，只見該名男子悠哉地走在路上，脖子上掛著不是項鍊，而是他飼養的緬甸蟒。沒多久，意外就發生了。附近攤商表示，男子倒在攤販前面，原因是被自己的蛇咬傷，倒地後流了不少血。攤商描述，男子在被蛇勒住後往後退，最後倒在雞蛋糕攤位那邊，倒下去時滿臉通紅。

男子走在路上，脖子掛的不是項鍊，而是自己養的緬甸蟒，但過沒多久，人就出事了（圖／TVBS）

男子跌倒後撞到頭，發出很大聲響，被送醫後還需縫針治療。經追查，這名男子近幾年才開始養蛇，至少已養了4至5隻。家屬透露，這隻咬人的蛇是跟別人交換來的，連家人都沒見過。家屬還提到，男子過去曾被不同品種的蛇咬過兩次，第一次大約是兩三年前，被咬到腳的內側。家人表示非常擔憂，認為這次被蛇纏住脖子比單純被咬傷更加危險，並表示已經勸他不要再養蛇。

蛇類達人杜銘章教授解釋，蛇生氣時的咬是防衛性的，咬完就會放開，如果又在餓的情況下，牠就自然會去咬，下一步綑脖子，或是另一種狀況，飼主本身有沾到蛇的食物味道，沒有清洗乾淨，讓她誤以為那個是食物，所以牠咬住了牠的某一個部位。但當蛇勒住獵物如老鼠時，力量會非常大，可能導致獵物內出血。他強調，蛇只會在面對食物時才會使用強大的勒力，但即使如此，將蟒蛇放在脖子上仍有被纏繞勒住的風險。

這隻咬人的緬甸蟒，是跟人家交換來的，連家人都沒看過，這次被蛇纏住脖子，真的比被咬傷還要危險（圖／民眾提供）

這起事件雖然沒有造成嚴重後果，但卻成為一次重要的安全教訓，提醒飼養蛇類寵物的民眾必須了解相關風險並採取適當的安全措施。

【危險動作，請勿模仿】

